花蓮災後整備妥適 萬榮鄉、鳳林鎮3所國中小復課

中央社／ 花蓮17日電
颱風鳳凰襲台及馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮縣教育處指出，經各方整備妥適後，萬榮國中、明利國小、長橋國小17日全面復課，學生輔導諮商中心進駐學校，進行安心減壓輔導工作。（花蓮縣政府提供）中央社
颱風鳳凰襲台及馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮縣教育處指出，經各方整備妥適後，萬榮國中、明利國小、長橋國小17日全面復課，學生輔導諮商中心進駐學校，進行安心減壓輔導工作。（花蓮縣政府提供）中央社

花蓮萬榮鄉明利國小、鳳林鎮萬榮國中、長橋國小，因受颱風鳳凰侵襲及馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，縣府依據災情評估，宣布3校自11日起停班停課，經各方整備妥適後，今天復課。

花蓮縣政府表示，為確保孩子通學與學習場域安全無虞而停班停課，災害發生期間，第一時間相關局處與中央單位、國軍及公所密切合作，全面投入搶修作業。

花蓮縣教育處在確認3校師生都安全，也協助3校完成校園安全檢核，並了解學生返校情形，督導各校備妥學生所需各項學習用品。另由教育處教育網路中心提供遠距教學的網路通訊設備。

教育處指出，經各方整備妥適後，萬榮國中、明利國小、長橋國小3校今天全面復課；復課首日，花蓮縣學生輔導諮商中心即進駐學校，進行安心減壓輔導工作。

縣長徐榛蔚表示，孩子的安全是縣府最重要的責任。感謝所有在災後投入清理、修繕與安全檢查的團隊，讓學校能夠在最短時間內恢復正常運作。「我們將持續協助學校並關懷學生的需求，確保每一位師生都能在安全、安心的環境中學習。」

花蓮縣政府表示，將持續監測未來天候變化，並透過定期校安巡檢與跨局處合作，強化校園災後應變能量。同時，邀請家長與社區共同守護學生通學安全，讓孩子在災後重返校園的每一步都更加踏實，持續開展充滿希望的學習生活，在更穩定與完善的校園環境中迎向新的成長階段。

花蓮縣政府 停班停課 校園安全
相關新聞

新北淡水區坪頂國小英語情境教室 議員爭取優化大改造

為了給學童更好的學習環境，新北市淡水區坪頂國小，有一座英語教室，學生與外師的英語教學都會使用到這一間情境教室，為了讓師生有更優質的學習環境，新北市議員鄭宇恩，為學校爭取將英語情境教室大改造經費，並且已經完成，期盼用溫馨可愛的情境風格帶給學童對英語學習探索的興趣。

苑裡鎮山腳國小獲「校園美感環境再造」特優獎 藺草工藝也響亮國際

苗栗縣苑裡鎮山腳國民小學校園，融合歷史建築、藺草文化與自然場域，榮獲教育部113-114年度「校園美感環境再造」全國唯一...

AI蟋蟀帶路！虎頭埤智慧眼鏡服務上線 口埤實小率先體驗

台南市市政府觀旅局今天在虎頭埤風景區「親子環教生態館」（原蟋蟀館）舉辦「智慧眼鏡導覽服務場域驗證」活動，推廣與工研院合作...

普發現金領1萬捐200萬 運彩公會理事長捐款挺向上國中

普發現金一萬今日起開放ATM領現，中華民國運彩公會理事長何昱奇兌現承諾捐出普發現金一萬元，並號召全台運彩公會會員，共同響...

彰化溪湖區5校今獲清寒優秀捐獎助學金 基金會低調捐款累計逾2820萬元

彰化縣媽厝國小等5所學校，今收到財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會清寒暨優秀獎助學金26萬4千元，240名學生受惠；基金...

回響／捐出普發1萬回饋母校！明道中學校友串起跨世代情感

政府普發1萬元的「ATM領現」今開跑，本報昨天報導明道中學校友會呼籲16萬校友慷慨捐出，以挹注校友會基金，回饋母校，獲得...

