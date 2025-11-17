花蓮災後整備妥適 萬榮鄉、鳳林鎮3所國中小復課
花蓮萬榮鄉明利國小、鳳林鎮萬榮國中、長橋國小，因受颱風鳳凰侵襲及馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，縣府依據災情評估，宣布3校自11日起停班停課，經各方整備妥適後，今天復課。
花蓮縣政府表示，為確保孩子通學與學習場域安全無虞而停班停課，災害發生期間，第一時間相關局處與中央單位、國軍及公所密切合作，全面投入搶修作業。
花蓮縣教育處在確認3校師生都安全，也協助3校完成校園安全檢核，並了解學生返校情形，督導各校備妥學生所需各項學習用品。另由教育處教育網路中心提供遠距教學的網路通訊設備。
教育處指出，經各方整備妥適後，萬榮國中、明利國小、長橋國小3校今天全面復課；復課首日，花蓮縣學生輔導諮商中心即進駐學校，進行安心減壓輔導工作。
縣長徐榛蔚表示，孩子的安全是縣府最重要的責任。感謝所有在災後投入清理、修繕與安全檢查的團隊，讓學校能夠在最短時間內恢復正常運作。「我們將持續協助學校並關懷學生的需求，確保每一位師生都能在安全、安心的環境中學習。」
花蓮縣政府表示，將持續監測未來天候變化，並透過定期校安巡檢與跨局處合作，強化校園災後應變能量。同時，邀請家長與社區共同守護學生通學安全，讓孩子在災後重返校園的每一步都更加踏實，持續開展充滿希望的學習生活，在更穩定與完善的校園環境中迎向新的成長階段。
