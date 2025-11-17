新北淡水區坪頂國小英語情境教室 議員爭取優化大改造
為了給學童更好的學習環境，新北市淡水區坪頂國小，有一座英語教室，學生與外師的英語教學都會使用到這一間情境教室，為了讓師生有更優質的學習環境，新北市議員鄭宇恩，為學校爭取將英語情境教室大改造經費，並且已經完成，期盼用溫馨可愛的情境風格帶給學童對英語學習探索的興趣。
新北市議員鄭宇恩表示，透過教室牆面的大圖輸出可愛的造型英語對話，就是希望讓學童可以融入英語單字學習的情境當中，透過環境營造出學生聽、說、讀、寫的語言學習，更加的將英語融入生活當中，也進而讓學生的學習更有幫助。另外對於現場還有部份的改善空間，未來也會來爭取經費，將師生的收納，課桌椅等設施來進行改善。
坪頂國小教導主任蔡惟中表示，這間英語教室，學生每個星期都會有一次或以上的課程來到這裡學習英語，並且與外師進行英語的對談，而這次非常感謝市議員鄭宇恩的協助，讓英語情境教室更加的豐富，讓孩子可以透過英語的角色扮演等情境，更有效的學習英語，創造更多元完善的學習環境。
