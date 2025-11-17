快訊

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

捍衛母校尊嚴！電機系校友發400份雞排：台大生絕不匿名

苑裡鎮山腳國小獲「校園美感環境再造」特優獎 藺草工藝也響亮國際

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
山腳國民小學校園，融合歷史建築、藺草文化與自然場域，榮獲教育部「校園美感環境再造」特優獎殊榮。圖／苗栗縣政府提供
山腳國民小學校園，融合歷史建築、藺草文化與自然場域，榮獲教育部「校園美感環境再造」特優獎殊榮。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣苑裡鎮山腳國民小學校園，融合歷史建築、藺草文化與自然場域，榮獲教育部113-114年度「校園美感環境再造」全國唯一的「特優獎」殊榮；另外，長期利用校園內日式歷史建築場域的「台灣藺草學會」，近日也傳喜訊，拿下今年日本Good Design Award「百佳設計」及「優秀焦點」雙大獎，也讓山腳地區的榮耀再添話題。

山腳國小以「百年歷史廊道，編織山腳的藺一片天」為主題，整合校園水生池、入口意象及二樓廊道等場域，透過師生凝聚與設計團隊專業協作，提出具文化脈絡與永續理念的改造方案。

校內珍貴的「日治後期宿舍群」為地方少見的歷史建築，考量原有花架與遮蔽物造成視覺阻隔，減弱歷史建築與教學空間的連結。設計團隊以「減法」為策略，拆除多餘結構、保留木平台，並以港灣意象重新調整平台界面，創造出開放且富教育意義的過渡場域，讓新舊建築得以重新對話，展現校園空間的深度。

縣府教育處指出，山腳國小長期推動藺草文化、歷史建築護育與人文素養等校訂課程。此次美感改造更進一步與課程發展連結，促使山腳國小成為文化教育與空間美感共融的典範。

縣長鍾東錦表示，山腳國小榮獲此殊榮，不僅為苗栗縣爭光，更是對學校長期深耕美感與環境教育的肯定。「苗栗不是沒實力，只是以前太低調！」鍾東錦也推薦即將於11月29日登場的「天后遍路–稻鎮生活市集」活動，屆時山腳地區的藺草工藝、農村風景、在地故事將一起亮相。

「台灣藺草學會」今年拿下日本Good Design Award「百佳設計」及「優秀焦點」雙大獎。圖／苗栗縣政府提供
「台灣藺草學會」今年拿下日本Good Design Award「百佳設計」及「優秀焦點」雙大獎。圖／苗栗縣政府提供

歷史建築 校園 鍾東錦
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

學生安全不能打折扣 苗栗縣長鍾東錦指示團隊全力推動通學廊道

「賴17條」後第3度登陸！苗栗縣長鍾東錦明率團訪上海 交流大閘蟹產業

影／苗南有教室沒學生、苗北有學生沒教室 鍾東錦：一個頭痛一個糟糕

地方特考苗栗沒考場 縣長鍾東錦：只要求公平…請中央「善待苗栗」

相關新聞

苑裡鎮山腳國小獲「校園美感環境再造」特優獎 藺草工藝也響亮國際

苗栗縣苑裡鎮山腳國民小學校園，融合歷史建築、藺草文化與自然場域，榮獲教育部113-114年度「校園美感環境再造」全國唯一...

AI蟋蟀帶路！虎頭埤智慧眼鏡服務上線 口埤實小率先體驗

台南市市政府觀旅局今天在虎頭埤風景區「親子環教生態館」（原蟋蟀館）舉辦「智慧眼鏡導覽服務場域驗證」活動，推廣與工研院合作...

普發現金領1萬捐200萬 運彩公會理事長捐款挺向上國中

普發現金一萬今日起開放ATM領現，中華民國運彩公會理事長何昱奇兌現承諾捐出普發現金一萬元，並號召全台運彩公會會員，共同響...

彰化溪湖區5校今獲清寒優秀捐獎助學金 基金會低調捐款累計逾2820萬元

彰化縣媽厝國小等5所學校，今收到財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會清寒暨優秀獎助學金26萬4千元，240名學生受惠；基金...

回響／捐出普發1萬回饋母校！明道中學校友串起跨世代情感

政府普發1萬元的「ATM領現」今開跑，本報昨天報導明道中學校友會呼籲16萬校友慷慨捐出，以挹注校友會基金，回饋母校，獲得...

全國高中家事類技藝競賽獲獎豐 僑泰校門前迎接選手歸來

全國高中家事類技藝競賽成績昨天揭曉，僑泰高中共獲1個金手獎和7個優勝，得獎數蟬聯中區第1名。董事長蔡玉堂、校長温順德及家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。