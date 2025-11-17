苑裡鎮山腳國小獲「校園美感環境再造」特優獎 藺草工藝也響亮國際
苗栗縣苑裡鎮山腳國民小學校園，融合歷史建築、藺草文化與自然場域，榮獲教育部113-114年度「校園美感環境再造」全國唯一的「特優獎」殊榮；另外，長期利用校園內日式歷史建築場域的「台灣藺草學會」，近日也傳喜訊，拿下今年日本Good Design Award「百佳設計」及「優秀焦點」雙大獎，也讓山腳地區的榮耀再添話題。
山腳國小以「百年歷史廊道，編織山腳的藺一片天」為主題，整合校園水生池、入口意象及二樓廊道等場域，透過師生凝聚與設計團隊專業協作，提出具文化脈絡與永續理念的改造方案。
校內珍貴的「日治後期宿舍群」為地方少見的歷史建築，考量原有花架與遮蔽物造成視覺阻隔，減弱歷史建築與教學空間的連結。設計團隊以「減法」為策略，拆除多餘結構、保留木平台，並以港灣意象重新調整平台界面，創造出開放且富教育意義的過渡場域，讓新舊建築得以重新對話，展現校園空間的深度。
縣府教育處指出，山腳國小長期推動藺草文化、歷史建築護育與人文素養等校訂課程。此次美感改造更進一步與課程發展連結，促使山腳國小成為文化教育與空間美感共融的典範。
縣長鍾東錦表示，山腳國小榮獲此殊榮，不僅為苗栗縣爭光，更是對學校長期深耕美感與環境教育的肯定。「苗栗不是沒實力，只是以前太低調！」鍾東錦也推薦即將於11月29日登場的「天后遍路–稻鎮生活市集」活動，屆時山腳地區的藺草工藝、農村風景、在地故事將一起亮相。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言