苑裡鎮山腳國小獲「校園美感環境再造」特優獎 藺草工藝也響亮國際

苗栗縣苑裡鎮山腳國民小學校園，融合歷史建築、藺草文化與自然場域，榮獲教育部113-114年度「校園美感環境再造」全國唯一的「特優獎」殊榮；另外，長期利用校園內日式歷史建築場域的「台灣藺草學會」，近日也傳喜訊，拿下今年日本Good Design Award「百佳設計」及「優秀焦點」雙大獎，也讓山腳地區的榮耀再添話題。

山腳國小以「百年歷史廊道，編織山腳的藺一片天」為主題，整合校園水生池、入口意象及二樓廊道等場域，透過師生凝聚與設計團隊專業協作，提出具文化脈絡與永續理念的改造方案。

校內珍貴的「日治後期宿舍群」為地方少見的歷史建築，考量原有花架與遮蔽物造成視覺阻隔，減弱歷史建築與教學空間的連結。設計團隊以「減法」為策略，拆除多餘結構、保留木平台，並以港灣意象重新調整平台界面，創造出開放且富教育意義的過渡場域，讓新舊建築得以重新對話，展現校園空間的深度。

縣府教育處指出，山腳國小長期推動藺草文化、歷史建築護育與人文素養等校訂課程。此次美感改造更進一步與課程發展連結，促使山腳國小成為文化教育與空間美感共融的典範。

縣長鍾東錦表示，山腳國小榮獲此殊榮，不僅為苗栗縣爭光，更是對學校長期深耕美感與環境教育的肯定。「苗栗不是沒實力，只是以前太低調！」鍾東錦也推薦即將於11月29日登場的「天后遍路–稻鎮生活市集」活動，屆時山腳地區的藺草工藝、農村風景、在地故事將一起亮相。 「台灣藺草學會」今年拿下日本Good Design Award「百佳設計」及「優秀焦點」雙大獎。圖／苗栗縣政府提供

商品推薦