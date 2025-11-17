快訊

AI蟋蟀帶路！虎頭埤智慧眼鏡服務上線 口埤實小率先體驗

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
虎頭埤智慧眼鏡服務上線，口埤實小率先體驗。圖／台南市政府提供
台南市市政府觀旅局今天在虎頭埤風景區「親子環教生態館」（原蟋蟀館）舉辦「智慧眼鏡導覽服務場域驗證」活動，推廣與工研院合作的AI蟋蟀創新體驗服務。首先邀請口埤國小師生率體驗，結合AI影像辨識與語音互動功能，提供遊客「輕量、直覺、沉浸式」的智慧導覽模式，「象徵虎頭埤蟋蟀館邁向科技導覽×環境教育的親子共學新篇章」。

口埤實驗小學學童分組參與了觀光旅遊局精心設計的「五感環教闖關體驗」，內容包括「智慧眼鏡體驗」、「蟲新認識你」、「聽～蟋蟀在唱歌」、「唧食行樂」及「AI智慧導覽機台體驗」等。經由視覺、聽覺、嗅覺與觸覺的互動，引導學童以趣味方式學習昆蟲特徵、生態行為與棲地保育知識，現場氣氛活潑熱烈，成功啟發了學童對觀察自然的興趣與環境保護意識。

觀光旅遊局長林國華表示，虎頭埤是台南歷史最悠久的水庫，有豐富的生態與人文價值，適合作為永續發展的綠色旅遊地。市府持續推動「智慧旅遊」與「低碳永續」雙軸策略，工研院協助技術導入，讓遊客可透過智慧眼鏡即時聆聽AI導覽、認識蟋蟀生命週期，不僅大幅提升遊憩體驗新境界，更有效落實環境教育在地化與生活化的目標。

親子環教生態館開幕推出AI蟋蟀科普知識、AI蟋蟀照相受歡迎，「智慧眼鏡導覽服務」透過AI影像辨識與語音互動功能，讓遊客在不需手機操作的情況下，即可聆聽導覽介紹，即時認識新化在地標誌性的昆蟲-蟋蟀的生態與環境保育知識，讓更多人認識新化的在地生態與人文。

觀旅局表示，生態館的轉型象徵過去以「蟋蟀館」為主題的展示空間，進化為兼具「科技互動」與「環境教育」功能的親子生態基地。將持續深化環境教育活動、申請環境教育設施場所認證。歡迎國小以下師生參與，可結合景區內其他水上遊憩與休閒活動，讓學習與遊憩相得益彰，共同打造全齡共享的生態學習樂園。更多環境教育活動資訊可至台南旅遊網虎頭埤風景區網頁查詢。

虎頭埤 親子 台南 永續
