普發現金領1萬捐200萬 運彩公會理事長捐款挺向上國中
普發現金一萬今日起開放ATM領現，中華民國運彩公會理事長何昱奇兌現承諾捐出普發現金一萬元，並號召全台運彩公會會員，共同響應捐贈台中市向上國中三年總額200萬元，第一年100萬元、第二及第三年各50萬元。
法師釋昭慧今年9月提出拒領普發1萬引發熱議，何昱奇當時PO文肯定她「捨己為人、留在國庫」美意，但直言若做得到拒絕接受信眾的供養與善款才令人敬佩；他也為勞動階層發聲，不該被視為「國庫的小偷」。何昱奇也承諾若普發現金後，他會帶頭號召將這筆錢捐給教育、運動或是慈善團體。
向上國中體育班包括棒球、排球、軟式網球、籃球及飛鏢等多項運動，表現亮眼。棒球隊今天也勇奪國中棒球運動聯賽軟式組冠軍，是歷年來成績最好的一次。何昱奇今聯合運彩公會會員捐200萬給向上國中。
向上國中校長黃智暘表示，這份捐款支持不僅提升訓練資源，也讓學生看見努力與被肯定的價值，對校隊士氣有極大激勵。
此次捐款由向上國中家長會榮譽會中林育輝與立委羅廷瑋促成，聯繫何昱奇到校場勘，最後捐贈向上國中三年200萬。何昱奇也是向上國中校友，他說，向上國中是他啟蒙的重要起點，能以運動產業的一分力量回饋母校，是一種榮耀與感恩。
何昱奇強調，這筆三年期贊助不只是金額的支持，更是理念的延伸，希望讓更多孩子感受到社會力量的溫度。
