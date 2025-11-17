快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

彰化溪湖區5校今獲清寒優秀捐獎助學金 基金會低調捐款累計逾2820萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣下屆溪湖鎮長參選人陳貞妃，今代表財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會到溪湖鎮媽厝國小頒發清寒暨優秀獎助學金。記者簡慧珍／攝影
彰化縣下屆溪湖鎮長參選人陳貞妃，今代表財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會到溪湖鎮媽厝國小頒發清寒暨優秀獎助學金。記者簡慧珍／攝影

彰化縣媽厝國小等5所學校，今收到財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會清寒暨優秀獎助學金26萬4千元，240名學生受惠；基金會表示，已連續12年捐助清寒暨優秀學生，累計金額約2820萬元，期許學子奮發勤學，長大後造福地方。

謝言信、謝林玉鶯是前立法委員鄭汝芬的公公和婆婆，在鄭汝芬立委任內成立基金會推動地方教育，捐助獎助學金、體育獎金等，過去捐款活動是兼任基金會執行長的現任立委謝衣鳯出席，今改由宣布參選下屆溪湖鎮長陳貞妃頒贈，微妙的選舉氣氛不言可喻。

今獲贈清寒暨優秀學生獎助學金的學校都在溪湖鎮，包括縣立成功高中部和湖西、湖東、湖南、媽厝，基金會在媽厝國小舉行頒贈典禮。陳貞妃說，她出身教育界，擔任老師多年，深知教育對家庭、社會、國家的重要，提供充裕教育資源可改變人的一生，她和基金會執行長謝衣鳯期許學生善用獎助學金充實學識，成為國家人力資源並造福地方。

媽厝國小校長楊惠如表示，媽厝是她初任校長的第一所學校，分派到這裡後查看學校歷年事務，發現謝言信、謝林玉鶯文教基金會每學期捐贈，她對這基金會卻很陌生，原來基金會低調，從不主動張揚行善；她很感謝基金會照顧媽厝孩子。

基金會指出，清寒暨優秀獎助學金從謝衣鳯、謝典霖的故鄉溪州出發，一開始頒給北斗區四鄉鎮（含溪州鄉），後來擴大到北斗、溪湖、二林三區11鄉鎮，再擴至13鄉鎮，每學期發給符合資格的學生每人2千元，累積迄今發出2820萬元。

財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會到溪湖鎮媽厝國小頒發清寒暨優秀獎助學金，同時關心媽厝特色運動輕艇的發展近況。記者簡慧珍／攝影
財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會到溪湖鎮媽厝國小頒發清寒暨優秀獎助學金，同時關心媽厝特色運動輕艇的發展近況。記者簡慧珍／攝影

謝衣鳯 溪湖鎮
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

彰化縣長選舉升溫 藍綠營參選人動作加大爭取出線

謝衣鳯決定選彰化縣長？臉書現後援會社團 地方研判是「試水溫」

爭彰化縣長提名…柯呈枋民調又被遺忘 邱建富：我懂被消失的感覺

彰化健行活動變「縣長選將大會師」 藍綠6人同框引起話題

相關新聞

回響／捐出普發1萬回饋母校！明道中學校友串起跨世代情感

政府普發1萬元的「ATM領現」今開跑，本報昨天報導明道中學校友會呼籲16萬校友慷慨捐出，以挹注校友會基金，回饋母校，獲得...

全國高中家事類技藝競賽獲獎豐 僑泰校門前迎接選手歸來

全國高中家事類技藝競賽成績昨天揭曉，僑泰高中共獲1個金手獎和7個優勝，得獎數蟬聯中區第1名。董事長蔡玉堂、校長温順德及家...

科技教育開花結果 五龍國小勇奪TIRT國際機器人大獎

由祥儀企業股份有限公司與桃園市政府共同舉辦「2025 TIRT桃園國際新創機器人節」近日落幕，新竹縣五龍國小學生在賽事中...

校園新鮮事／把魚變透明 屏東大潭國小生樂翻

屏東縣東港區漁會四健會到大潭國小推「漁村青少年技藝傳承推廣教育計畫」，並與海琉生態藝術工作室合作，帶學生製作「透明魚」標...

桃園內柵國小125周年 張善政：提供全市更舒適教學環境

桃園市長張善政今日上午出席大溪區內柵國小125周年校慶、運動會，並表示內柵國小是大溪具百年以上的學校之一，歷史悠久，他去...

考試不及格…醫師娘嘆小孩成績差難釋懷 網見年級傻眼：放過他

亞洲教育總是與「成績」脫不了關係。一位媽媽在Dcard發文表示，自己小孩現在是私立雙語國小二年級，一年級時都有在全班前兩名，但日前考試有一科居然有好多題寫不完，結果不及格。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。