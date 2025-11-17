彰化溪湖區5校今獲清寒優秀捐獎助學金 基金會低調捐款累計逾2820萬元
彰化縣媽厝國小等5所學校，今收到財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會清寒暨優秀獎助學金26萬4千元，240名學生受惠；基金會表示，已連續12年捐助清寒暨優秀學生，累計金額約2820萬元，期許學子奮發勤學，長大後造福地方。
謝言信、謝林玉鶯是前立法委員鄭汝芬的公公和婆婆，在鄭汝芬立委任內成立基金會推動地方教育，捐助獎助學金、體育獎金等，過去捐款活動是兼任基金會執行長的現任立委謝衣鳯出席，今改由宣布參選下屆溪湖鎮長陳貞妃頒贈，微妙的選舉氣氛不言可喻。
今獲贈清寒暨優秀學生獎助學金的學校都在溪湖鎮，包括縣立成功高中部和湖西、湖東、湖南、媽厝，基金會在媽厝國小舉行頒贈典禮。陳貞妃說，她出身教育界，擔任老師多年，深知教育對家庭、社會、國家的重要，提供充裕教育資源可改變人的一生，她和基金會執行長謝衣鳯期許學生善用獎助學金充實學識，成為國家人力資源並造福地方。
媽厝國小校長楊惠如表示，媽厝是她初任校長的第一所學校，分派到這裡後查看學校歷年事務，發現謝言信、謝林玉鶯文教基金會每學期捐贈，她對這基金會卻很陌生，原來基金會低調，從不主動張揚行善；她很感謝基金會照顧媽厝孩子。
基金會指出，清寒暨優秀獎助學金從謝衣鳯、謝典霖的故鄉溪州出發，一開始頒給北斗區四鄉鎮（含溪州鄉），後來擴大到北斗、溪湖、二林三區11鄉鎮，再擴至13鄉鎮，每學期發給符合資格的學生每人2千元，累積迄今發出2820萬元。
