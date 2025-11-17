回響／捐出普發1萬回饋母校！明道中學校友串起跨世代情感

政府普發1萬元的「ATM領現」今開跑，本報昨天報導明道中學校友會呼籲16萬校友慷慨捐出，以挹注校友會基金，回饋母校，獲得不少明道校友回響。明道校友會上午說，僅一天不到就有校友夫妻檔、父子檔，甚至三代皆為「明道人」的家庭陸續表示會響應捐出，代表校友對母校長期以來的信任與支持。

校友會秘書長蕭是程說，明道中學1969年成立，校友會成立40 周年，6年前正式立案，第四屆理監事最近選出，理事長林江棟與理監事共40人已決定全數捐出政府普發的1萬元。

蕭是程說，校友會呼籲校友捐出政府普發1萬元的消息經過報導後，立即收到不少校友私訊詢問參與方式，其中不乏是一家數口皆出身明道的家庭，儘管金額並非龐大，象徵意義卻十分深遠，也串起跨世代明道人之間的情感鏈結。

校長陳炤華說，學校近年推動多項產學合作計畫，皆因校友積極牽線而得以落地，包括與Feeling18巧克力啟動高品質食藝合作、引進前澤牛國際級餐飲示範課程，以及與TEATOP建構實作導向的產學合作等，均有效提升學生專業技能，讓校園教學更具深度與國際視野。

他說，學校近年持續展現對校友的支持，包括採購上優先向校友事業合作下單，並由校友會協助製作多部短影音，無償支持校友企業行銷推廣。期盼有更多校友關注校友會的運作，共同投入母校下一階段的發展。

陳炤華說，明道向來強調親、師、生與校友共同參與校務發展，許多家長與校友願意分享自身經驗與資源、支持學校教育，正是明道最核心也最可貴的力量。因此，他特別認同「明道人幫明道人」這句話，期盼能「1萬元把愛心放大」並成為校友們和學校交流與合作的起點，共同打造更具競爭力的學習環境。 明道中學校友會理事長林江棟（左二）與理監事共40人已決定全數捐出政府普發的1萬元。圖／明道中學提供 本身是明道中學校友的校友會秘書長蕭是程上午到學校的ATM領到普發1萬元，並馬上捐給校友會做為基金。圖／蕭是程提供 本身是明道中學校友的校友會秘書長蕭是程上午到學校的ATM領到普發1萬元，並馬上捐給校友會做為基金。圖／蕭是程提供

