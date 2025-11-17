影／驚豔！爆米花成高級甜點 弘光科大請來法國MOF大師授課

弘光科技大學本月初邀請法國雷諾特廚藝學院到校辦說明會暨示範課程，由2023年獲法國總統授予「法國最佳工匠（MOF）」殊榮的明星講師 Pierre-Henri Roullard（皮耶．亨利 胡拉），示範巧克力香草爆米花塔、黑森林蛋糕。學生說，大師運用創新技法將日常零嘴爆米花升級為高級甜點，令人驚艷，也獲得許多啟發。

說明會由弘光科大國際處與國際餐旅學院共同主辦，國際餐旅學院院長陳玉舜表示，雷諾特廚藝學院於1971年在法國巴黎創立，學院孕育出許多法國頂級廚藝大師，也是法國最佳工匠獎 MOF (Meilleur Ouvier de France）的搖籃，透過說明會讓學生們了解雷諾特學院的教學理念、專業課程及海外實習與國際交流機會，有助增進國際廚藝專業。

示範課程由雷諾特廚藝學院明星講師 Pierre-Henri Roullard示範兩道甜點，他在2023年獲法國總統馬克宏親自授予「法國最佳工匠MOF」殊榮，2024年青年甜點世界盃也以法國隊隊長身分帶領團隊獲得冠軍，擅長將法式甜點與現代設計元素結合，創造出既具視覺衝擊又富有層次感的作品。

學生們近距離觀摩，體驗頂級烘焙技術，學習如何將傳統經典與創新概念結合，提升甜點的外觀美感與口味層次。大二張姓學生說，看到大師運用創新技法，將日常零嘴爆米花升級為高級甜點的整個過程，感到非常驚艷；林姓學生說，之前看過很多法式甜點網路教學影片，這次Roullard老師的示範各種不同新穎技法，啟發她思考各種創新改造經典甜點製作方法的可行性。 弘光科大學生仔細聆聽法國雷諾特廚藝學院大師授課。圖／弘光科大提供 曾獲「法國最佳工匠MOF」講師 Pierre-Henri Roullard示範的甜點巧克力香草爆米花塔、黑森林蛋糕。圖／弘光科大提供 雷諾特廚藝學院曾獲「法國最佳工匠MOF」講師 Pierre-Henri Roullard示範甜點製作。圖／弘光科大提供

