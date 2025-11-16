全國高中家事類技藝競賽獲獎豐 僑泰校門前迎接選手歸來

全國高中家事類技藝競賽成績昨天揭曉，僑泰高中共獲1個金手獎和7個優勝，得獎數蟬聯中區第1名。董事長蔡玉堂、校長温順德及家長會長張佳樺等人，昨特別在校門迎接選手凱歸，現場獅鼓隊與儀隊助陣，十分熱鬧。

校方說，女學生李培瑤獲幼兒教具製作金手獎第5名，另室內設計張祐銓與李曉青、餐飲服務林粲啟、美髮林意珊與鄭盈桂、中餐烹飪簡恩瑋、美顏周婉婷等7人都獲得優勝。

談到得獎感想，李培瑤說，幼兒教具製作不僅要從兒童的角度設計，還需將學習指標融入，比賽過程更有時間壓力。面對挑戰，她總是告訴自己：「即使滿身泥濘，也要相信自己，並竭盡全力向前衝。」很高興辛苦有了回報。

指導老師陳筱薇說，李培瑤非常勤懇努力，訓練時如發現問題，總會絞盡腦汁尋找改進方案，每天至少投入8小時苦練，李培瑤能獲金手獎，正是「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」的最佳寫照。

實習主任許富雄說，這次比賽近8成學生獲獎，成績極為優異，每位選手獲獎的背後，都有師長的耐心陪伴與支持。

校長温順德恭喜得獎的孩子們，努力耕耘終嚐甜美果實，但也嘉勉未獲獎的孩子們，為了夢想仍要堅持到底，這僅是一次試煉，只要努力，未來仍會有所成就。他也感謝家長會的後勤支援，以及指導老師一路陪伴，不僅成就了孩子，也榮耀了僑泰。

