科技教育開花結果 五龍國小勇奪TIRT國際機器人大獎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣五龍國小學在「2025 TIRT桃園國際新創機器人節」於「MARS E1戰神自走車」項目榮獲全國第二名與第三名；「AI Probbie大爆走」項目囊括全國第一、第二、第三名及多項佳作；「自動出貨組團體賽」更勇奪全國第一。圖／新竹縣府提供
由祥儀企業股份有限公司與桃園市政府共同舉辦「2025 TIRT桃園國際新創機器人節」近日落幕，新竹縣五龍國小學生在賽事中表現亮眼、成績斐然，分別於「MARS E1戰神自走車」項目榮獲全國第二名與第三名；「AI Probbie大爆走」項目囊括全國第一、第二、第三名及多項佳作；「自動出貨組團體賽」更勇奪全國第一，成績全面開花。

新竹縣政府教育局表示，新竹縣五龍國小近年積極轉型為STEAM實驗小學，將科技教育融入校訂課程，打造具學校特色的「科技寶」課程。課程以「玩中做、做中學、學中思、思中覺」為核心精神，從生活探究出發，導入機器人程式設計與創客實作，讓學生在創造與問題解決的歷程中，培養邏輯思維與團隊合作力。

五龍國小說，近年面臨少子化衝擊，本校學生人數逐年減少，學校自111學年度起轉型為新竹縣第9所實驗教育學校。學校呼應新竹科技AI城市的發展方向，積極推動結合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）與數學（Mathematics）的跨學科教育，讓學生從課堂到競賽，都能展現探究、創造與合作的能力，培養「與生活連結、跨領域統整、動手做、解決問題、激發五感」的未來公民。

五龍國小說，校內由主任胡長銘、老師洪麗玲、張馨云組成科技教學團隊，利用課餘時間悉心指導、持續集訓外，亦聘請專業教師馮建中共同指導，陪伴學生不斷練習、修正與突破。歷經四年的努力，五龍孩子終於在全國舞台上以創意與實力綻放光芒。

