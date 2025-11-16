聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／把魚變透明 屏東大潭國小生樂翻

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣東港區漁會四健會到東港大潭國小推展「漁村青少年技藝傳承推廣教育計畫」，並與海琉生態藝術工作室合作帶學生製作透明魚標本。圖／大潭國小提供
屏東縣東港區漁會四健會到東港大潭國小推展「漁村青少年技藝傳承推廣教育計畫」，並與海琉生態藝術工作室合作帶學生製作透明魚標本。圖／大潭國小提供

屏東東港區漁會四健會到大潭國小推「漁村青少年技藝傳承推廣教育計畫」，並與海琉生態藝術工作室合作，帶學生製作「透明魚」標本。小朋友看著魚兒在手中漸漸變透明，興奮直呼「太神奇了！」

透明魚原先用於學術用途，方便看清魚體內的骨骼構造；但透明魚實在太美，後來也變成一種藝術品。大潭國小校長趙錫清說，這次邀海琉生態藝術工作室透明魚標本製作達人陳威達、周宜靜來校指導，讓學生更認識海中各種魚類。

教學組老師冷月琴說，課程內容結合國小三年級自然領域課程，透過標本製作，那些藏在肌肉與皮膚下的器官與骨頭，都能一覽無遺，學生更認識魚類內在結構。

相關課程也搭配食魚教育龍虎斑課程及海委會海洋文化領航計畫「三魚海味探索」（黑鮪魚、烏魚及龍虎斑），介紹龍虎斑標本透明化前後差異，學生大感新奇。

三年級的徐若庭說，以前從沒接觸過這種課程，這次能動手做透明魚標本，還能把標本帶回家，並領到「小小職人透明魚標本體驗營」結業證書，真的很開心。

屏東 東港 海委會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

屏東文樂部落迎祖靈祭最終日 重頭戲刺命運球「極好極壞端看個人」

屏東大潮祭系列活動 來看大力士推輪胎、拉卡車

屏東斜坡上的藝術節11月29日、30日登場 動力火車壓軸演唱

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

相關新聞

考試不及格…醫師娘嘆小孩成績差難釋懷 網見年級傻眼：放過他

亞洲教育總是與「成績」脫不了關係。一位媽媽在Dcard發文表示，自己小孩現在是私立雙語國小二年級，一年級時都有在全班前兩名，但日前考試有一科居然有好多題寫不完，結果不及格。

操場破損多年 千萬經費助鹿谷國中翻新 許淑華：孩子不能等

南投多所校園運動設施老化，跑道龜裂、草皮不平與青苔滑面，影響教學和學生運動安全。縣長許淑華會勘鹿谷國中，發現操場使用15...

李洋母校基隆高中半世紀校門要拆 基中人打卡重溫老記憶

國立基隆高中今年創校99周年，明年就是百年，陪伴無數基中人成長的第三代「老校門」有46年歷史，將在12月中拆除重建，校方...

校園新鮮事／把魚變透明 屏東大潭國小生樂翻

屏東縣東港區漁會四健會到大潭國小推「漁村青少年技藝傳承推廣教育計畫」，並與海琉生態藝術工作室合作，帶學生製作「透明魚」標...

桃園內柵國小125周年 張善政：提供全市更舒適教學環境

桃園市長張善政今日上午出席大溪區內柵國小125周年校慶、運動會，並表示內柵國小是大溪具百年以上的學校之一，歷史悠久，他去...

新北淡水區正德國中33週年校慶 趣味活動表演精彩

今(14)日上午在新北市淡水區，正德國中相當熱鬧，學校舉辦33週年校慶運動會，活動開幕式不僅是由學校熱舞社、舞啦隊所帶來的精彩表演展現出過去的才藝學習成果之外，莊敬高職更帶來動感熱情的舞蹈表演，將現場氣氛帶到最高點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。