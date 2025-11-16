校園新鮮事／把魚變透明 屏東大潭國小生樂翻

屏東縣東港區漁會四健會到大潭國小推「漁村青少年技藝傳承推廣教育計畫」，並與海琉生態藝術工作室合作，帶學生製作「透明魚」標本。小朋友看著魚兒在手中漸漸變透明，興奮直呼「太神奇了！」

透明魚原先用於學術用途，方便看清魚體內的骨骼構造；但透明魚實在太美，後來也變成一種藝術品。大潭國小校長趙錫清說，這次邀海琉生態藝術工作室透明魚標本製作達人陳威達、周宜靜來校指導，讓學生更認識海中各種魚類。

教學組老師冷月琴說，課程內容結合國小三年級自然領域課程，透過標本製作，那些藏在肌肉與皮膚下的器官與骨頭，都能一覽無遺，學生更認識魚類內在結構。

相關課程也搭配食魚教育龍虎斑課程及海委會海洋文化領航計畫「三魚海味探索」（黑鮪魚、烏魚及龍虎斑），介紹龍虎斑標本透明化前後差異，學生大感新奇。

三年級的徐若庭說，以前從沒接觸過這種課程，這次能動手做透明魚標本，還能把標本帶回家，並領到「小小職人透明魚標本體驗營」結業證書，真的很開心。

