桃園內柵國小125周年 張善政：提供全市更舒適教學環境
桃園市長張善政今日上午出席大溪區內柵國小125周年校慶、運動會，並表示內柵國小是大溪具百年以上的學校之一，歷史悠久，他去年還自主持學校「楓耘樓」啟用典禮，新校舍深受師生喜愛。
市府相當重視校園環境，包括老舊與需要修繕的建築都會立即改善、重建，致力提供師生更舒適、安全的教學空間。
張善政說，內柵國小綠樹成蔭風景優美，加上市府團隊的努力，使學校有良好的學習環境，也讓學生無論在學習或體育方面都能有亮眼表現，這些成果都要感謝校長與教師們的用心與付出。他祝福內柵國小125周年校慶與運動會順利圓滿，期盼學校未來持續蓬勃發展。
教育局表示，內柵國小創校125年，在歷任校長、教師與地方仕紳的努力下培育無數人才，並以生態教育作為鮮明品牌。今年校慶主題「健康好生活，永續Go! Go! Go！」強調健康生活與環境永續。內柵國小四面環山，擁有百年樟樹與楓香群，獲台美生態學校夥伴計畫銀牌認證，並以「綠讀山水、食在永續、木藝童創」為願景，結合數位科技、雙語課程與閱讀教育，打造兼具探索、實作與多元體驗的永續幸福校園。
