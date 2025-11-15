考試不及格…醫師娘嘆小孩成績差難釋懷 網見年級傻眼：放過他
亞洲教育總是與「成績」脫不了關係。一位媽媽在Dcard發文表示，自己小孩現在是私立雙語國小二年級，一年級時都有在全班前兩名，但日前考試有一科居然有好多題寫不完，結果不及格。
原PO說明，她和丈夫以前成績都還算不錯，丈夫是醫師，自己平常都花很多時間在幫小孩複習，雖然知道讀書要看天分、也知道不能把期望投射在小孩身上，但自己如此費心卻得到不及格，讓她無力又難過，難以調適心情。
許多網友認為孩子才小二，不要逼太緊，「很正常，你先生也曾經拿過不及格吧，這都是過程，而且才小二」、「可以放過他嗎」、「小二而已你是要逼他到什麼程度？小二孩童認知還在常斷片、聽不懂人話、活在自己世界的狀態欸」、「個人建議給小孩一個快樂的童年比較重要，揠苗助長反而得不償失」、「妳先幫助自己找到解答『為什麼要成績好』」。
有人建議要找出問題根源，「所以寫不完的原因是為什麼？你要去找出來呀，這才是要解決的問題吧」、「不是不會寫，而是寫不完，那就很好奇為什麼寫不完了」、「題目太多寫不完，那要看是大家都寫不完還是只有他？真的找到原因才是重點」。
還有媽媽分享，自己孩子也是念雙語私小，但小時候在美國上幼兒園，回台才學中文，所以小孩中文不好，夫妻也是花很多時間教，但丈夫的工作接觸過不少高學歷但精神有問題的孩子，後來就也看開了，只要不是低於70分就放寬心，孩子每天都很開心就好。
