李洋母校基隆高中半世紀校門要拆 基中人打卡重溫老記憶
國立基隆高中今年創校99周年，明年就是百年，陪伴無數基中人成長的第三代「老校門」有46年歷史，將在12月中拆除重建，校方舉辦校友回娘家打卡活動，警衛室準備多款創意打卡板，邀請校友返校打卡拍照，重溫老記憶。
基中在網球發展相當有成，培育相當多選手及名人，在網壇發光發熱的周天成與李洋都是基隆中學校友，李洋還是現任運動部長，前總統蔡英文、現任總統賴清德都曾到學校視察網球發展及勉勵選手。
基中校長鍾定先說，目前的校門是第三代，自民國68年啟用至今有46年，明年就是基中創校百周年，將以全新的面貌迎接100周年，12月中旬校門拆除並重建。
基中舉辦校友回娘家打卡活動，從本月17日到12月7日，場警衛室準備各級數及多款創意打卡板，可以懷舊風、可以搞笑風，也可以來個團拍風，
拍完照記得上傳到學校官網留言區。學校將在116年4月滿百周年時擴大辦理校慶活動。
國立基隆高中被基隆人稱為「省中」，學校表示，基中的前身是日據時期的台北州立基隆中學校，民國16年獲准設立並招收第一屆學生，最早是借用現今仁愛國小的校舍，直到民國18年遷至暖暖八堵火車站旁現址。民國34年台灣光復後，改名為台灣省立基隆中學。
