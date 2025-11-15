快訊

操場破損多年 千萬經費助鹿谷國中翻新 許淑華：孩子不能等

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投多所校園運動設施老化，跑道龜裂、草皮不平與青苔滑面，影響教學和學生運動安全。縣長許淑華會勘鹿谷國中，發現操場使用15年已破損不堪，當場拍板投入近千萬元整修，也關心竹山高中光電風雨球場，盼全面改善縣內校園運動環境。

鹿谷國中操場自民國99年啟用至今，跑道凹凸不平、線條模糊，多處長滿青苔，逢雨更顯濕滑。校長吳毓真說，跳遠場地及中央草皮多年來因基礎老化，高低不平，每年都需投入大量人力修補，仍只能「勉強能用」。

許淑華會勘認為，偏鄉孩子不應因少子化而被忽略，同意投入約945萬元，讓學生與社區居民能安心運動。

鹿谷國中目前僅54名學生，但許淑華表示，縣府重視每個學生的受教權，體育課程與運動空間不因規模大小而有落差，學校操場將盡速啟動整修程序，讓師生在安全舒適的環境中學習成長。

許淑華也到竹山高中關心風雨球場使用狀況，竹山高中受氣候影響，午後常降雨，體育課與校隊訓練時常被迫中斷；此次配合教育部體育署推動的「太陽能光電風雨球場」方案，整合原有網球、籃球場，興建五面符合全國賽規格的光電籃球場與三面光電排球場。

竹山高中校長許宏明指出，校園除球場覆蓋太陽能板外，多棟樓頂也同步設置光電系統，引進廠商投資，未來20年契約期間每年均有回饋金，是兼具環保、教學與財務效益的合作模式。他也感謝許淑華任立委時協助向中央爭取經費，讓校園運動設施全面升級。

許淑華表示，竹山高中每年都有國際型比賽在校舉行，體育發展已成為地方亮點。雖然高中屬教育部管轄，但學生大多來自本縣，縣府會持續與學校合作，並參考校方意見，讓孩子擁有更豐富、安全的學習環境。

相關新聞

李洋母校基隆高中半世紀校門要拆 基中人打卡重溫老記憶

國立基隆高中今年創校99周年，明年就是百年，陪伴無數基中人成長的第三代「老校門」有46年歷史，將在12月中拆除重建，校方...

操場破損多年 千萬經費助鹿谷國中翻新 許淑華：孩子不能等

南投多所校園運動設施老化，跑道龜裂、草皮不平與青苔滑面，影響教學和學生運動安全。縣長許淑華會勘鹿谷國中，發現操場使用15...

新北淡水區正德國中33週年校慶 趣味活動表演精彩

今(14)日上午在新北市淡水區，正德國中相當熱鬧，學校舉辦33週年校慶運動會，活動開幕式不僅是由學校熱舞社、舞啦隊所帶來的精彩表演展現出過去的才藝學習成果之外，莊敬高職更帶來動感熱情的舞蹈表演，將現場氣氛帶到最高點。

看了50本書 新北汐止區東山國小頒閱讀小學士獎

在資訊爆炸的時代裡，「閱讀能力」，成為孩子們學習與成長的重要基石，東山國小為了提升孩子們的閱讀興趣與能力，本學年度起，推出全新「閱讀認證計畫-走讀汐止 ~ 東山國小啟動「欣」「悅」讀」，旨在透過多元的閱讀活動與獎勵，鼓勵孩子們在閱讀中探索知識的海洋，培養良好的閱讀習慣，並且利用朝會時間，頒獎表達標的閱讀小學士及小碩士。

嘉市興安國小新建非營利幼兒園 可容納168幼兒、預計明年5月底完工

嘉義市湖子內人口快速成長，市府推動興安國小新建幼兒園工程進入最後階段。市長黃敏惠昨天視察工地，強調將以平價、優質、公辦非...

彰化要推國中就近入學辦法改良版 意外掀部分國小轉學潮

彰化縣政府為落實就近入學，預定116學年起實施小六生優先入學學區國中的制度，一改設籍國中學區即可入學的舊制，立意雖好，卻...

