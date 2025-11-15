操場破損多年 千萬經費助鹿谷國中翻新 許淑華：孩子不能等
南投多所校園運動設施老化，跑道龜裂、草皮不平與青苔滑面，影響教學和學生運動安全。縣長許淑華會勘鹿谷國中，發現操場使用15年已破損不堪，當場拍板投入近千萬元整修，也關心竹山高中光電風雨球場，盼全面改善縣內校園運動環境。
鹿谷國中操場自民國99年啟用至今，跑道凹凸不平、線條模糊，多處長滿青苔，逢雨更顯濕滑。校長吳毓真說，跳遠場地及中央草皮多年來因基礎老化，高低不平，每年都需投入大量人力修補，仍只能「勉強能用」。
許淑華會勘認為，偏鄉孩子不應因少子化而被忽略，同意投入約945萬元，讓學生與社區居民能安心運動。
鹿谷國中目前僅54名學生，但許淑華表示，縣府重視每個學生的受教權，體育課程與運動空間不因規模大小而有落差，學校操場將盡速啟動整修程序，讓師生在安全舒適的環境中學習成長。
許淑華也到竹山高中關心風雨球場使用狀況，竹山高中受氣候影響，午後常降雨，體育課與校隊訓練時常被迫中斷；此次配合教育部體育署推動的「太陽能光電風雨球場」方案，整合原有網球、籃球場，興建五面符合全國賽規格的光電籃球場與三面光電排球場。
竹山高中校長許宏明指出，校園除球場覆蓋太陽能板外，多棟樓頂也同步設置光電系統，引進廠商投資，未來20年契約期間每年均有回饋金，是兼具環保、教學與財務效益的合作模式。他也感謝許淑華任立委時協助向中央爭取經費，讓校園運動設施全面升級。
許淑華表示，竹山高中每年都有國際型比賽在校舉行，體育發展已成為地方亮點。雖然高中屬教育部管轄，但學生大多來自本縣，縣府會持續與學校合作，並參考校方意見，讓孩子擁有更豐富、安全的學習環境。
