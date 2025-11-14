南投鹿谷國中操場破損 縣府將籌措經費整修

快訊

中央社／ 南投14日電

南投縣立鹿谷國民中學操場使用多年，破損不堪，南投縣長許淑華今天前往會勘，同意籌措約新台幣945萬元整修，讓師生及社區民眾能有更安全的運動空間。

為改善學校教學及運動環境，許淑華今天在南投縣政府教育處副處長吳美玲陪同下，前往鹿谷國中會勘。

鹿谷國中校長吳毓真說，操場凹凸不平、跑道線脫落、多處青苔易打滑，跳遠場地及中央草皮不平整，經過多次修補才能勉強使用，感謝縣府重視師生需求，提供經費整修操場。

許淑華表示，鹿谷國中目前有54名學生，操場使用至今已15年，縣府推動體育發展，也重視每名孩子應享有公平受教權，縣府籌措經費整修，讓孩子能在安全環境中適性學習成長。

此外，許淑華也前往視察國立竹山高級中學太陽能光電風雨球場。竹山高中校長許宏明說，學校除球場外，有多棟樓頂施作太陽能光電板，吸引廠商投資，未來20年契約期間，每年有回饋金給學校，兼具環保與經濟效益，感謝縣長擔任立委時協助向中央爭取經費。

許淑華 南投 國中生
