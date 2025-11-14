嘉市興安國小新建非營利幼兒園 可容納168幼兒、預計明年5月底完工

嘉義市湖子內人口快速成長，市府推動興安國小新建幼兒園工程進入最後階段。市長黃敏惠昨天視察工地，強調將以平價、優質、公辦非營利模式擴大公共化教保量能，打造安全友善的學前教育環境。工程進度穩定，市府將嚴格把關施工品質安全，確保明年5月底完工，提供孩子安全舒適的學習場域。

興安國小幼兒園預計於115學年度成為市府委託經營的第四所非營利幼兒園，規劃8班、可容納168名幼兒。黃敏惠表示，湖子內開發後住宅大幅增加，學齡前人口同步成長，市府必須前瞻布局，以優質空間奠定孩子的學習基礎。她強調，新園舍不只是硬體工程，而是結合城市美學、綠建築、生態教育與友善設計的公共建設，展現嘉義市追求教育永續的決心。

教育處長郭添財指出，嘉義市已有7成私幼加入準公共化體系，興安國小新建幼兒園將進一步提升公共化占比，滿足湖子內快速增加的托育需求。委外法人甄選程序已同步啟動。

此工程獲中央與地方共同支持，總經費1億7530萬元，其中市府自籌1億227萬元。園舍設計以水岸生態為概念，結合鄰近公園景觀，打造綠建築與節能空間。教育處與建設處也規劃種植台灣原生種植物，讓孩子從日常環境中認識生態、培養食農與自然素養，讓校園成為孩子學習生活的自然場域與成長風景。

嘉義市湖子內人口快速成長，市府推動興安國小新建幼兒園工程進入最後階段。市長黃敏惠昨天視察工地。圖／嘉市府提供

