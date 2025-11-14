快訊

遭點名「台灣病」…《經濟學人》質疑台幣遭低估 央行聲明5點駁斥

用水量暴增才被發現孤獨死…82歲嬤陳屍家中成白骨 忠心白狗餓死房內

看了50本書 新北汐止區東山國小頒閱讀小學士獎

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
「適性閱讀」，孩子們挑選合適SR值書籍進行閱讀，設定孩子們只要讀50本書，SR值184以上，就能獲得閱讀小學士。 圖/觀天下有線電視提供
「適性閱讀」，孩子們挑選合適SR值書籍進行閱讀，設定孩子們只要讀50本書，SR值184以上，就能獲得閱讀小學士。 圖/觀天下有線電視提供

在資訊爆炸的時代裡，「閱讀能力」，成為孩子們學習與成長的重要基石，東山國小為了提升孩子們的閱讀興趣與能力，本學年度起，推出全新「閱讀認證計畫-走讀汐止 ~ 東山國小啟動「欣」「悅」讀」，旨在透過多元的閱讀活動與獎勵，鼓勵孩子們在閱讀中探索知識的海洋，培養良好的閱讀習慣，並且利用朝會時間，頒獎表達標的閱讀小學士及小碩士。

推動走讀汐止，東山國小啟動「欣」「悅」讀，計畫採用多軌認證方式，每完成一定的閱讀任務，孩子們即可獲得獎勵。在【走踏汐止大富翁】共有29關，各有不同的任務，其中1~4關：孩子們需至少閱讀1本英語繪本，完成後可獲得香帥芋頭捲1個、第5~12關：需完成4本佳句撰寫，獲得紅龜粿1個等等，第13~19關：需完成2本書的摘要，獲得「閱讀摩天輪」，最後，第20~29關：在兒童朝會發表一本好書介紹，獲得「好書一本」。

另外，學校也配合教育局推動「適性閱讀」，讓孩子們挑選合適SR值書籍進行閱讀，設定孩子們只要讀50本書，SR值184以上，就能獲得閱讀小學士，再進階則有小碩士及小博士，現在孩子們都愛上閱讀，學校也利用朝會時間，表揚閱讀小學士及閱讀小碩士。

東山國小校長黃丞傑表示，多軌認證中，也推【家庭閱讀】，鼓勵家長陪伴孩子一起閱讀，「10分鐘不嫌少，30分鐘不嫌多」，只要在家庭閱讀頁中記錄，完成50本書籍閱讀，親子到校接受表揚。透過閱讀認證計畫，希望激發孩子們的閱讀熱情，讓孩子們在閱讀中獲得知識，培養思考能力，並在未來的學習與生活中受益無窮。

黃丞傑提到，隨著數位科技的迅速發展，孩子們的閱讀習慣逐漸受到影響，傳統的閱讀方式面臨挑戰。為了因應這此一現象，學校於前一個（113）學年度啟動創新閱讀規畫，設計一套系統性的閱讀認證計畫，透過多軌的閱讀任務與獎勵，激發孩子們的閱讀熱情，提升孩子們的語言表達與思維能力。

東山國小學生說，很喜歡閱讀，因為可以學到新的知識、認識更多的字，還有書裡面的內容都很有趣，再加上學校辦的活動，只要到了一定的閱讀量拿到一些點心和好書，現在已經拿到了閱讀小學士獎，獲得蛋塔，希望能夠再看多一些書，還有希望繼續拿小碩士及小博士，也拿到紅龜粿等點心獎品。

