新北淡水區正德國中33週年校慶 趣味活動表演精彩

今(14)日上午在新北市淡水區，正德國中相當熱鬧，學校舉辦33週年校慶運動會，活動開幕式不僅是由學校熱舞社、舞啦隊所帶來的精彩表演展現出過去的才藝學習成果之外，莊敬高職更帶來動感熱情的舞蹈表演，將現場氣氛帶到最高點。

正德國中校長黃易進表示，由於過去幾天淡水連續豪雨，還相當擔心，所幸今早就放晴讓活動得以順利進行，而在學校展示現場，除了有正德國中技藝競賽所展示的豐富成果，包括智慧自走車、控制燈電路、皮革創意手環、手繪素描及手作提袋等等，還有趣味小遊戲讓學生體驗校慶的歡樂氣氛。而現場還有許多市議員等貴賓都到場送上祝福。

這次活動還有免費贈送過期期刊，讓學生家長可以在這裡挖到知識寶藏，推廣學生的閱讀風氣。正德國中校長 黃易進表示，這次佈展包括了技藝教育、性平教育及圖書的閱覽，特別的是今年更發想了，製作了33週年紀念帽，提供學生家長來預購支持學校，這也是學校首次創意展現，讓這一場校慶運動會增添許多亮點。

