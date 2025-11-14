快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化要推國中就近入學辦法改良版 意外掀部分國小轉學潮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府要推出就近入學改良版，意外掀起部分國小轉學潮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府要推出就近入學改良版，意外掀起部分國小轉學潮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府為落實就近入學，預定116學年起實施小六生優先入學學區國中的制度，一改設籍國中學區即可入學的舊制，立意雖好，卻掀起部分國小轉學潮，家長提前把孩子轉學到明星國中學區，對紓解明星國中學生人數沒幫助，但流失學生的國小感到挫折。

縣政府依據教育基本法將大力推動就近入學，原本設籍某國中學區就能入學某國中，反過來改成某國中學區內的國小應屆畢業生優先入學當地國中，保障學區國小學生就近入學權益，另一方面避免家長遷戶籍讓子女就讀明星國中。

沒想到教育新制傳開後「上有政策，下有對策」，因縣政府預定116學年起實施，也就是現在國小五年級學童開始適用，掀起部分小學的轉學潮，明星國中學區內鄰近小學五年級轉出學生，進入明星國中學區內國小五年級「卡位」。有的學校五年級已轉出兩個班約50多名學生，造成某些明星國中學區116學年符合入學資格的學生人數爆滿。

一名明星國小校長今指出，縣政府按照教育基本法做事沒錯，問題出在家長想法，家長讓孩子越區入學的原因包括家長上班順便載去上學、學校辦學績效受肯定、某學校有孩子喜歡的教育特色，不能以狹獈眼光來排除學生入學，如何實施才能顧全絕大多數學生的入學權益，有待縣政府進一步研議。

另有國小校長表示，現今少子化，各校無不為了留住學生和穩定生源而用心辦學，家長帶孩子「說走就走」實在令行政和教學團隊感到挫折，不過人民有遷徙權利，國小以平常心看待學生的轉入和轉出，聯手學區國中認真用心辦學，一定能贏得家長信心。

小學生 彰化 國中生 少子化
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不到30張發票就抽中頭獎 彰化幸運機車族「無痛換車」揭秘訣

彰化長照機構引進AI洗頭機 長者新奇機器會洗頭

謝衣鳯決定選彰化縣長？臉書現後援會社團 地方研判是「試水溫」

熬過秋老虎躲過鳳凰颱風 明年早生草莓彰化提前今年12月量產

相關新聞

國小生狠嗆「繳學費來讓你罵？」持美工刀攻擊老師 教育局回應了

新北板橋某國小有老師在Threads發文表示，13日上課時遇到學生因為情緒問題，竟對她口氣不佳，甚至想拿美工刀攻擊她，事...

彰化要推國中就近入學辦法改良版 意外掀部分國小轉學潮

彰化縣政府為落實就近入學，預定116學年起實施小六生優先入學學區國中的制度，一改設籍國中學區即可入學的舊制，立意雖好，卻...

彰化縣國中小總量管制 確定解除大村國小、可望新增芳苑國中

彰化縣政府今討論115學年國中小學生總量管制，大村國小解除列管，鹿東國小希望解除，彰安國中無望入榜，列管名單可能新增芳苑...

師大附中男同學脫序！潛入女生班「吸外套、尿水壺」 學生不滿校方無作為

師大附中上(10)月7日下午爆出嚴重校園事件。一名男學生疑趁女生班外出上家政課時，潛入空無一人的教室，先後拿起多件女生外套狂聞，還偷喝水壺裡的水，最後竟將水壺當作尿壺小便。誇張行為當場被經過的教官撞見，該起事件迅速在校園內傳開，包括IG、Dcard等討論平台紛紛炸鍋，學生怒批：「這不是霸凌，是喪心病狂！」

教育部中小學數位學習深耕計畫 8年培育逾2萬AI人才

教育部推動「中小學數位學習深耕計畫」，以主題跨域課程為核心，教學元素結合STEAM跨域學習、PBL專題導向學習與新興科技...

保障學童飲水健康 新北淡水議員爭取坪頂國小飲水機

新北市淡水區，位處於山區的坪頂國小，因為資源缺乏，學校的飲水機設備使用了十多年以上，雖然平時進行更換濾心保養，但設備老舊水質都有異味，因此，新北市議員蔡錦賢在了解之後，為學校爭取經費，將全校的10部飲水機全數換新，讓孩子能夠健康飲用水。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。