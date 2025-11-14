彰化要推國中就近入學辦法改良版 意外掀部分國小轉學潮
彰化縣政府為落實就近入學，預定116學年起實施小六生優先入學學區國中的制度，一改設籍國中學區即可入學的舊制，立意雖好，卻掀起部分國小轉學潮，家長提前把孩子轉學到明星國中學區，對紓解明星國中學生人數沒幫助，但流失學生的國小感到挫折。
縣政府依據教育基本法將大力推動就近入學，原本設籍某國中學區就能入學某國中，反過來改成某國中學區內的國小應屆畢業生優先入學當地國中，保障學區國小學生就近入學權益，另一方面避免家長遷戶籍讓子女就讀明星國中。
沒想到教育新制傳開後「上有政策，下有對策」，因縣政府預定116學年起實施，也就是現在國小五年級學童開始適用，掀起部分小學的轉學潮，明星國中學區內鄰近小學五年級轉出學生，進入明星國中學區內國小五年級「卡位」。有的學校五年級已轉出兩個班約50多名學生，造成某些明星國中學區116學年符合入學資格的學生人數爆滿。
一名明星國小校長今指出，縣政府按照教育基本法做事沒錯，問題出在家長想法，家長讓孩子越區入學的原因包括家長上班順便載去上學、學校辦學績效受肯定、某學校有孩子喜歡的教育特色，不能以狹獈眼光來排除學生入學，如何實施才能顧全絕大多數學生的入學權益，有待縣政府進一步研議。
另有國小校長表示，現今少子化，各校無不為了留住學生和穩定生源而用心辦學，家長帶孩子「說走就走」實在令行政和教學團隊感到挫折，不過人民有遷徙權利，國小以平常心看待學生的轉入和轉出，聯手學區國中認真用心辦學，一定能贏得家長信心。
