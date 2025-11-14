國小生狠嗆「繳學費來讓你罵？」持美工刀攻擊老師 教育局回應了

新北板橋某國小有老師在Threads發文表示，13日上課時遇到學生因為情緒問題，竟對她口氣不佳，甚至想拿美工刀攻擊她，事後竟沒收到任何道歉，學校態度冷漠，讓她覺得很委屈。教育局轉述，該校表示，學生家長已表達歉意，承諾加強親子溝通與後續輔導。

該老師發文表示，當時進去教室，疑是學生因美勞道具被壓壞，講話口氣不佳，學生還嗆聲「當老師就了不起嗎」等語，當事教師憤而回應「當老師是了不起」，自己是來教書，而非接受學生脾氣的，未料學生疑似翻出美工刀並推出刀片，握拳衝向她，甚至還說「當老師了不起嗎？繳學費來上課讓你罵的嗎？」

當下導師見狀上前拉住學生，她也抓住學生握刀的手，反遭學生疑似用力踹腳背，其他學生見狀還笑出來，種種遭遇讓她覺得非常委屈，執教十幾年首次遇到這種狀況，並前往醫院驗傷。

老師指控，她打電話至學務處通報，竟只回應「你辛苦了」，動手的學生完全沒有道歉，家長也沒有聯絡，直到昨天下班前沒有任何訊息電話或是通報，讓他覺得非常委屈。

教育局表示，據了解，本案發生於13日上午板橋某國小美術課間，班上學生因誤會教師指責，情緒失控發生衝突，立即被導師與同學制止，學務及教務人員後續到場協助，並依規啟動校安機制。

教育局表示，因師生管教衝突間，造成教師右側足部挫傷，學校已啟動輔導機制，並持續關懷老師及學生身心狀況，提供必要支持與協助。教育局已請學校強化情緒管理與安全教育課程，並將持續關注掌握後續處置情形，確保校園安全。

學校表示，第一時間由輔導處進行介入特教資源輔導，了解學生情緒狀況與行為原因，並請家長到校共同關心。學生家長已表達歉意，承諾加強親子溝通與後續輔導。

