國小生狠嗆「繳學費來讓你罵？」持美工刀攻擊老師 教育局回應了

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北板橋某國小有老師在Threads發文表示，13日上課時遇到學生因為情緒問題，竟對她口氣不佳，甚至想拿美工刀攻擊她。示意圖／AI生成
新北板橋某國小有老師在Threads發文表示，13日上課時遇到學生因為情緒問題，竟對她口氣不佳，甚至想拿美工刀攻擊她，事後竟沒收到任何道歉，學校態度冷漠，讓她覺得很委屈。教育局轉述，該校表示，學生家長已表達歉意，承諾加強親子溝通與後續輔導。

該老師發文表示，當時進去教室，疑是學生因美勞道具被壓壞，講話口氣不佳，學生還嗆聲「當老師就了不起嗎」等語，當事教師憤而回應「當老師是了不起」，自己是來教書，而非接受學生脾氣的，未料學生疑似翻出美工刀並推出刀片，握拳衝向她，甚至還說「當老師了不起嗎？繳學費來上課讓你罵的嗎？」

當下導師見狀上前拉住學生，她也抓住學生握刀的手，反遭學生疑似用力踹腳背，其他學生見狀還笑出來，種種遭遇讓她覺得非常委屈，執教十幾年首次遇到這種狀況，並前往醫院驗傷。

老師指控，她打電話至學務處通報，竟只回應「你辛苦了」，動手的學生完全沒有道歉，家長也沒有聯絡，直到昨天下班前沒有任何訊息電話或是通報，讓他覺得非常委屈。

教育局表示，據了解，本案發生於13日上午板橋某國小美術課間，班上學生因誤會教師指責，情緒失控發生衝突，立即被導師與同學制止，學務及教務人員後續到場協助，並依規啟動校安機制。

教育局表示，因師生管教衝突間，造成教師右側足部挫傷，學校已啟動輔導機制，並持續關懷老師及學生身心狀況，提供必要支持與協助。教育局已請學校強化情緒管理與安全教育課程，並將持續關注掌握後續處置情形，確保校園安全。

學校表示，第一時間由輔導處進行介入特教資源輔導，了解學生情緒狀況與行為原因，並請家長到校共同關心。學生家長已表達歉意，承諾加強親子溝通與後續輔導。

彰化縣國中小總量管制 確定解除大村國小、可望新增芳苑國中

彰化縣政府今討論115學年國中小學生總量管制，大村國小解除列管，鹿東國小希望解除，彰安國中無望入榜，列管名單可能新增芳苑...

彰化要推國中就近入學辦法改良版 意外掀部分國小轉學潮

彰化縣政府為落實就近入學，預定116學年起實施小六生優先入學學區國中的制度，一改設籍國中學區即可入學的舊制，立意雖好，卻...

師大附中男同學脫序！潛入女生班「吸外套、尿水壺」 學生不滿校方無作為

師大附中上(10)月7日下午爆出嚴重校園事件。一名男學生疑趁女生班外出上家政課時，潛入空無一人的教室，先後拿起多件女生外套狂聞，還偷喝水壺裡的水，最後竟將水壺當作尿壺小便。誇張行為當場被經過的教官撞見，該起事件迅速在校園內傳開，包括IG、Dcard等討論平台紛紛炸鍋，學生怒批：「這不是霸凌，是喪心病狂！」

教育部中小學數位學習深耕計畫 8年培育逾2萬AI人才

教育部推動「中小學數位學習深耕計畫」，以主題跨域課程為核心，教學元素結合STEAM跨域學習、PBL專題導向學習與新興科技...

保障學童飲水健康 新北淡水議員爭取坪頂國小飲水機

新北市淡水區，位處於山區的坪頂國小，因為資源缺乏，學校的飲水機設備使用了十多年以上，雖然平時進行更換濾心保養，但設備老舊水質都有異味，因此，新北市議員蔡錦賢在了解之後，為學校爭取經費，將全校的10部飲水機全數換新，讓孩子能夠健康飲用水。

