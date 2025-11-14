快訊

彰化縣國中小總量管制 確定解除大村國小、可望新增芳苑國中

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府教育處今討論下（115）學年國中小總量管制，有解除也有新增。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府教育處今討論下（115）學年國中小總量管制，有解除也有新增。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府今討論115學年國中小學生總量管制，大村國小解除列管，鹿東國小希望解除，彰安國中無望入榜，列管名單可能新增芳苑國中，其餘11所國小、4所國中維持總量列管。

本（114）學年總量管制國小有大成、湖北、和仁、育英、員東、鹿東、明正、永靖、大同、信義國中小的國小部、和東、大村、螺陽，國中有彰興、竹塘、彰泰國中、信義國中小的國中部。縣政府今召集相關學校討論下（115）學年總量管制事宜，定案後最遲12月中旬公告，讓學區家長和學生提早規畫入學。

據了解，鹿東國小自創校以來即相當受家長歡迎，一直總量管制，校方認為已有第二學區分散生源，今表達希望解除總量管制；大村國小調整專科教室和普通教室的配置，認為有必要繼續總量管制以免普通班爆滿。

國中方面，紓解彰安國中學生人數的彰興國中、信義國中小的國中部都招生額滿，學生回流彰安造成二年級人數「爆了」，因此申請總量管制；芳苑國中不僅學生回流還有跨區就讀，本學年增班而教室不足，希望總量管制。

會議結論，大成、湖北、和仁、育英、員東、明正、永靖、大同、信義國中小的國小部、和東、螺陽等11所國小（部），及彰興、彰泰、竹塘和信義國中小的國中部等4所國中（部）115學年維持總量管制不變。

至於大村國小大多數班級學生數有缺額，彰安國中的一、三年級也有缺額，均未達總量管制標準，將解除大村國小總量管制，彰安國中不予管制；鹿東國小和芳苑國中的申請原則上符合規定，教育處內部作最後討論再定案。

國中小總量管制原因不外興學口碑太好、修繕校舍，學校普通教室不夠用必須管制學生人數，今有學校希望總量管制，有的不願意；教育界人士指出，多所學校因整修、拆建校舍而申請總量管制，少數學校不過是藉用總量管制製造「饑餓行銷」，讓家長誤以為辦學績效卓著，縣政府應嚴謹審查以維護學生入學權益。

教室 小學生 彰化
