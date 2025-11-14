台南金城國中64週年校慶 韓國姊妹校到訪祝賀
台南市金城國中今天喜迎創校64週年，韓國姊妹校介軍中學也派出代表團祝賀，期盼兩校合作持續深化，校運昌隆。
韓國介軍中學校長金斗炫今天在金城國中校慶運動大會表示，兩校多年友誼交流彌足珍貴，此次帶領學生到訪，更準備紀念品祝賀。
台南市長黃偉哲也出席盛讚金城國中具備良好學習氛圍，在體育、藝文等領域展現強大能量。他同時勉勵學生們持續努力，在學業和興趣找到自己亮點。
市府表示，金城國中今年邁入第64年，校慶運動大會展現校園團結和蓬勃生命力。學校也深耕體育和多元課程，且成立田徑、棒球、射箭等專長班，被譽為體育人才搖籃。
市府強調，將持續支持台南各校教育發展，讓孩子在適性環境成長，展現自我、邁向未來，創造更耀眼成績。
