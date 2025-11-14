籲年輕藝術家別被潮流與市場綁架 高行健：創作才能掌握自身命運

國立台灣師範大學日前舉辦「頂尖學術講座」，邀請諾貝爾文學獎得主、講座教授高行健以「跨界的創作」為題線上演講。高行健於1987年離開中國大陸後在法國巴黎定居，他於演講中說，人在政治、社會關係中無法擺脫限制，在創作中才能掌握自身的命運。

高行健為2000年諾貝爾文學獎得主，同時身兼小說家、劇作家、畫家與導演等身分。代表作《靈山》、《一個人的聖經》探討人類存在與自由精神，被譽為20世紀末中國文學的里程碑。瑞典學院在頒獎詞中讚譽他，「以普世價值、深刻洞察與語言的豐富機智，為中文小說與戲劇開啟新篇章」。

高行健擔任台師大講座教授，日前受邀參加師大美術館頂尖學術講座，由高行健自法國巴黎連線主講，演講對談約1小時，他從自身跨越語言、文化與媒介的經驗談起，指出當代藝術創作應超越國界、文化與政治的框架，回歸創作自由與人性思考。他說，「創作的自由從來不是誰能賜予的，而是掌握在自己手中。當精神自由得以飛揚，詩意與美即在其中」。

高行健表示，文學與藝術的革新非全然否定傳統，而是讓遠古的樣式注入當代的感受。他舉例，《山海經傳》取材自中國上古神話，從女媧造人到大禹治水，透過戲劇重構神話，使古老敘事重新煥發生命力；而《叩問死亡》則以現代寓言探討生命荒謬，一名被困於博物館的觀眾最終選擇成為展品，以行動質疑當代藝術的虛假與異化。

高行健也表示，文學藝術的更新與跨界創作皆源於人對「自由」的渴望，「人在政治、倫理與社會關係中無法擺脫限制，唯有在創作中，才能真正掌控自己的命運」。他也呼籲，年輕世代藝術家不要被潮流與市場綁架，而應在創作中尋找精神的真誠與詩意的自由。

論及繪畫創作時，高行健也說，藝術創作的目的不在風格的分類，而在覺悟的呈現，「藝術家若能自由地遊走於詩、畫、戲劇與音樂之間，不被形式限制，那才是真正的創作之境」。

台師大校長吳正己致詞表示，高行健以藝術為思考延伸，長年跨足多個創作領域，讓思想與創作自由交匯。高行健的藝術創作不只是表達，更是追尋真理與精神自由的方式。高行健作為師大講座教授，期盼師大在未來能持續以開放、自由的態度擁抱創作，讓思想與藝術在此自由流動、相互啟發。

