師大附中男同學脫序！潛入女生班「吸外套、尿水壺」 學生不滿校方無作為

聯合新聞網／ 綜合報導
師大附中近日爆出學生性平事件，校園內討論沸沸揚揚。圖為師大附中校門外觀。 聯合報系資料照
師大附中近日爆出學生性平事件，校園內討論沸沸揚揚。圖為師大附中校門外觀。 聯合報系資料照

台北市名校師大附中上(10)月7日爆出嚴重校園事件。一名男學生疑趁女生班外出上家政課時，潛入空無一人的教室，先後拿起多件女生外套狂聞，還偷喝水壺裡的水，最後竟將水壺當作尿壺小便。誇張行為當場被經過的教官撞見，該起事件迅速在校園內傳開，包括IG、Dcard等討論平台紛紛炸鍋，學生怒批：「這不是霸凌，是喪心病狂！」

根據《鏡週刊》報導，在此事發生後，有學生痛批：「要不是教官剛好巡堂經過，等女生回來喝到那壺水，後果根本不敢想！」據了解，教官當場質問時，男學生一開始還否認，直到監視器畫面曝光才無法抵賴。

然而，多名師大附中學生透過社群平台反映，事發後「校方沒有實際作為」，質疑學校是否試圖淡化或吃案，引起更大不滿。

一名自稱受害者的女學生在匿名社群留言，透露自己情緒受到重大衝擊：「在學務處寫了一堆單字（子），我不知道犯人究竟是誰……對附中很失望，不想上學。」該文引發同校學生迴響，有同學表示「被通知時，全部人都傻眼」。

但目前在師大附中匿名平台上受害者的貼文疑似已刪除，大量學生的貼文也有部分遭刪除。學生發現相關貼文「被消失」，懷疑有人在壓消息，怒轟：「一天到晚保護罪犯，什麼時候可以嚴懲？」、「換我們尿在他水壺就好了嘛，私刑不能解決問題但是可以解決製造出問題的人。」部分留言甚至出現情緒性言論，反映學生對校方處理性平事件的高度不滿與失望。

報導稱，在向師大附中求證後，一名校方人員先表示「不知道此事」，隨後又指「案件已由相關單位處理，已進入法定程序」，學校本著教育學生、保護學生的立場，不便透露，但「該要做的，我們都會去做」。對於學生指控校方「毫無作為」，該名人員回應：「會轉告處理單位，瞭解學生訴求。不管是否如實發生，我們都抱持哀矜勿喜。」

案發後校園早已傳得沸沸揚揚，不少同學在社群上逐漸推敲出該名男學生的身分，疑似是某前社團社長，甚至網路上有疑似道歉聲明流出。學生無奈表示：「希望校方不要用校譽情緒勒索，我們會站出來，是因為希望附中更好。」

師大附中 校園 性平
