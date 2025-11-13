教育部中小學數位學習深耕計畫 8年培育逾2萬AI人才

教育部推動「中小學數位學習深耕計畫」，以主題跨域課程為核心，教學元素結合STEAM跨域學習、PBL專題導向學習與新興科技。計畫推動8年來，已累計開發216套創新跨域課程，推廣至全台2531校次、培育師生逾2萬500人次。

教育部今參與資訊月台灣教育科技展，展出40所學校的主題課程成果，並表揚教師。資科司司長吳穎沺表示，為接軌108課綱素養導向學習，需要在教學現場導入以學生為中心的跨域學習模式與真實情境學習，並引入新興科技，讓學生主動應用科技處理沒有標準答案的議題，培養科技應用、問題解決能力及全球素養。

本年度參與展出的學校各有特色，新竹縣立博愛國民中學以「低碳・永續～博愛碳顯家」課程，引導學生運用IoT與AI構思並實作低碳生活方案，作品包括結合太陽能、可智慧控管家電以節約用電的智能小屋；透過AI影像辨識協助調整消費習慣、避免資源浪費的「電子衣櫥」；能自動分類、提升回收效率的「玻璃紅綠燈」等。

苗栗縣大湖鄉東興國民小學以「莓HOW綠能共創美好家園」課程，結合AI科技與地方情境，帶領學生提出可行解方，其一為開發「病蟲害AI辨識互動遊戲」，協助辨識病蟲害，避免農藥過量或誤用；二為製作「草莓碳足跡地圖」網頁，引導遊客規劃低碳交通的採莓行程，兼顧產業發展與環境永續。

總計畫主持人成大教研所教授楊雅婷指出，計畫推動以學生主動探究為本的創新學習模式，促使學生運用AIoT等新興科技，結合跨域知識，解決國際關注的永續發展議題。計畫成效分析結果顯示，學生不僅展現創新力，亦同步培養合作能力與高層次思考。

