保障學童飲水健康 新北淡水議員爭取坪頂國小飲水機

新北市淡水區，位處於山區的坪頂國小，因為資源缺乏，學校的飲水機設備使用了十多年以上，雖然平時進行更換濾心保養，但設備老舊水質都有異味，因此，新北市議員蔡錦賢在了解之後，為學校爭取經費，將全校的10部飲水機全數換新，讓孩子能夠健康飲用水。

新北市議員蔡錦賢表示，舊的飲水機久了有部份機件生鏽，影響到學童的飲用水質，雖然用清潔的方式來處理，但也無法解決這樣的難題，加上舊式飲水機只有一種溫度可以選擇，所以，決定幫學校全部10台飲水機換新，讓孩童可以開心飲水。

坪頂國小校長蔡明雄表示，新式的飲水機有三種溫度、熱水、溫水及冰水都可以提供選擇，還有熱水防護裝置，對於學童使用上也安全許多，讓孩子在體育課或運動後可以直接來取水飲用，對於市議員將全校的飲水機都換新，表示非常感謝議員幫助學校，讓學童不僅是可以有方便的水可以飲用，更可以照顧到學生的飲水健康安全。

