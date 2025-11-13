快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

保障學童飲水健康 新北淡水議員爭取坪頂國小飲水機

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
學校的飲水機使用十多年以上，設備老舊水質都有異味，因此，新北市議員蔡錦賢在了解之後，為學校爭取經費，將全校的10部飲水機全數換新。 圖/紅樹林有線電視提供
學校的飲水機使用十多年以上，設備老舊水質都有異味，因此，新北市議員蔡錦賢在了解之後，為學校爭取經費，將全校的10部飲水機全數換新。 圖/紅樹林有線電視提供

新北市淡水區，位處於山區的坪頂國小，因為資源缺乏，學校的飲水機設備使用了十多年以上，雖然平時進行更換濾心保養，但設備老舊水質都有異味，因此，新北市議員蔡錦賢在了解之後，為學校爭取經費，將全校的10部飲水機全數換新，讓孩子能夠健康飲用水。

新北市議員蔡錦賢表示，舊的飲水機久了有部份機件生鏽，影響到學童的飲用水質，雖然用清潔的方式來處理，但也無法解決這樣的難題，加上舊式飲水機只有一種溫度可以選擇，所以，決定幫學校全部10台飲水機換新，讓孩童可以開心飲水。

坪頂國小校長蔡明雄表示，新式的飲水機有三種溫度、熱水、溫水及冰水都可以提供選擇，還有熱水防護裝置，對於學童使用上也安全許多，讓孩子在體育課或運動後可以直接來取水飲用，對於市議員將全校的飲水機都換新，表示非常感謝議員幫助學校，讓學童不僅是可以有方便的水可以飲用，更可以照顧到學生的飲水健康安全。

飲水機 議員
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

跨年煙火絕佳觀賞處！新北即時八里左岸4K視角見證淡江大橋風采

敬老卡點數能累積？侯友宜：財源穩定後都照顧

檳榔西施狠甩1歲女兒多個巴掌還持掃把痛毆 新北警及社會局緊急約談

心律不整也能喝咖啡？研究曝：每天一杯反而能「護心」

相關新聞

保障學童飲水健康 新北淡水議員爭取坪頂國小飲水機

新北市淡水區，位處於山區的坪頂國小，因為資源缺乏，學校的飲水機設備使用了十多年以上，雖然平時進行更換濾心保養，但設備老舊水質都有異味，因此，新北市議員蔡錦賢在了解之後，為學校爭取經費，將全校的10部飲水機全數換新，讓孩子能夠健康飲用水。

嘉大實小教師遭控霸凌！百名家長連署力挺他清白：屬報復性誣告

嘉義大學附設實驗國小教師涉霸凌爭議延燒。日前許姓教師向校方申訴遭同校教師霸凌，近日卻遭人向全國教育產業總工會投訴他霸凌學...

青年見學交流掀觀光藍海 200名日本高中生訪彰化給建議

「近畿日本旅行社（KNT）」於本月中旬帶領近200位日本高中生來台，展開為期多日的「見學旅行團」，分別走訪新竹、苗栗與彰...

台中國中生打掃撞翻同學保溫瓶...家長要求賠1380元 學校這樣說

台中市豐原區一名國中家長在臉書PO文說，他孫女在學校打掃時不慎撞翻同學保溫瓶掉落，底部有凹損，對方家長要求賠1380元，...

孩子升國中後成績退步？ 家長共鳴：盯分數不如找盲點

孩子升上國中後，成績突然退步，讓不少家長開始焦慮。一名網友近日在社群發文，坦言原以為只是孩子不夠用心，後來才意識到「問題或許出在自己」，反思陪讀方式與學習態度，貼文引起大批家長共鳴，「該不該補習」也掀熱烈討論。

中彰放假南投上課…台中學生專程到校 幽默舉牌「我熱愛學習」

南投今沒放颱風假，脫鉤中彰投生活圈。外縣市師生可請公假不到校，外縣市學生專車停駛，住宿生也能接回家；但因南投學生正常上課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。