台灣小學生體驗美國校園生活 校方：發掘彼此共通點

19名來自台灣的小學生赴加州體驗美國小學生一日生活；美國校方表示，跨文化交流最大的意義是，讓雙方孩子發現「儘管我們住在地球的兩端，但我們有很多一樣的地方」。

國立台北教育大學附設實驗國民小學的19名學生，近日赴美交流，今天起到洛杉磯郊區的巴沙迪納（Pasadena）Polytechnic School一連3天體驗美國小學生的日常生活。

國北教大實小校長祝勤捷表示，這19名學生經過徵選、半年培訓，準備陶笛表演之外，每個人都勤練英文自我介紹，帶著「和世界做朋友」的熱情，前來體驗美國小學生活。

他希望每個小朋友扮演「小小外交大使」，讓美國小學生也認識台灣、喜愛台灣。

祝勤捷表示，孩子出國可以開拓視野，瞭解不同文化成長的孩子其實也有很多共同點，從中建立自信、勇於表現自己。

Polytechnic School小學部主任狄瑞沙．陳（Theresa Tran）向中央社記者表示，國際交流最重要的意義是，讓孩子們瞭解，儘管雙方的成長背景大不相同，但「孩子就是孩子，每個孩子都渴望學習，喜歡玩樂，想要互相瞭解彼此」。

狄瑞沙說，這是跨文化交流當中最美的部分，孩子們會發現無論來自台北或巴沙迪納，9歲的小孩其實都一樣，都喜歡聊天、運動、打電玩，雖然語言不同，「但我們都一樣是孩子」。

國北教大實小學生陳子柔說，為了此行大家勤練陶笛，最期待看美國的學校有什麼不一樣。另一名學生羅郁翔則說，期待認識新朋友。

