嘉大實小教師遭控霸凌！百名家長連署力挺他清白：屬報復性誣告

嘉義大學附設實驗國小教師涉霸凌爭議延燒。日前許姓教師向校方申訴遭同校教師霸凌，近日卻遭人向全國教育產業總工會投訴他霸凌學生，並在全教產臉書貼文指名道姓，內容包括「學生當眾跪哭教師冷眼無視」等指控。許師因此未能到校上課，並被要求不得接觸學生。今天上午近百名家長連署聲援，並送上象徵支持的花圈，要求保障教師權益與孩子受教權。

全教產11月10日在臉書發文，嘉大實小教師長期霸凌學生校方包庇隱匿、學生當眾跪哭教師冷眼無視、教師網路公審學生校方知情不報、全教產要求教育部啟動最高層級調查。

嘉大實小表示，對於教師間衝突事件，校方已組成調查小組訪談相關當事人與證人，調查報告仍在完成中；針對許師遭檢舉涉及霸凌學生部分，已函請教育部國教署提供調查委員名單，將另組調查小組處理。校方並說明，許師是自行請假未到校，盼外界理解校園安寧對學習的重要性，呼籲各界以理性包容態度面對事件。

家長會長蕭奕夫表示，希望校園內擁有公平的教學環境，不應因未經查證的訊息而扼殺年輕教師的教學熱情。他對近期接連發生的校內風波感到遺憾，也促請校方依法盡速處理，強調家長會「支持家長、支持學校、支持老師」。

今天上午不少家長在校外集結，為避免打擾師生特意與校園保持距離。他們指出，全教產貼文的指控「嚴重不實、未審先判」，甚至以傳真方式散布至全台各國中小，對許師造成不可逆影響。家長代表潘姓家長質疑，該投訴恐屬同校教師的報復性誣告，構成對許師的「二次霸凌」，也讓他們的孩子因師生關係受牽連，影響受教權。

連署家長表示，許師教學認真、與家長溝通透明，平日深受信任，不相信有霸凌學生情事。他們強調，網路指控不該在真相未明之前毀掉一名教師的名譽。家長們今日向教育部、嘉義市教育處及嘉大附小遞交連署書，提出三大訴求；啟動真正獨立的調查機制、保障被指控教師的基本權益、確保學生的受教權不受影響。

校方對此再重申，兩案均已依程序啟動調查，將盡速完成並依法處置，並籲請各界給予校園運作所需的安定空間。 今天上午家長在校外集結聲援老師，陸續獲近百名家長連署。記者李宗祐／攝影 今天上午嘉義實小近百名家長連署聲援，並在校門送上象徵支持的花圈，要求保障教師權益與孩子受教權。記者李宗祐／攝影 嘉大實小表示，對於教師間衝突事件，校方已組成調查小組訪談相關當事人與證人，調查報告仍在完成中。記者李宗祐／攝影 今天上午嘉義實小近百名家長連署聲援，並送上象徵支持的花圈，要求保障教師權益與孩子受教權。記者李宗祐／攝影

