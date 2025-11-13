快訊

青年見學交流掀觀光藍海 200名日本高中生訪彰化給建議

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
「近畿日本旅行社（KNT）」於11月中旬帶領近200位日本高中生來台，展開為期多日的「見學旅行團」，這幾天走訪彰化。圖／彰化縣府提供
「近畿日本旅行社（KNT）」於11月中旬帶領近200位日本高中生來台，展開為期多日的「見學旅行團」，這幾天走訪彰化。圖／彰化縣府提供

「近畿日本旅行社（KNT）」於本月中旬帶領近200位日本高中生來台，展開為期多日的「見學旅行團」，分別走訪新竹、苗栗與彰化三縣市，其中彰化行程結合文化、人文與自然體驗，日本學生以年輕旅客角度填寫問卷與現地觀察，針對景點吸引力、交通便利性、導覽設計與環境維護等建議，供縣府作為未來優化觀光的參考。

昨下午一行人來到彰化八卦山參觀大佛與卦山村彰化控，由彰化縣長王惠美親自接待。王惠美說，今年4月彰化接待6家日本知名旅行社來台考察，以日本市場的視角包裝具吸引力的旅遊產品，推廣特色觀光，引領更多遊客到彰化。

當時提到會邀請日本高中生來台灣見學，今天迎來第一批學生，分為6條路線，盼藉此拓展觀光市場，吸引更多日本遊客來訪彰化，創造雙方合作的經濟效益。 此次日本學生團除觀光外，更著重「青年調研交流」，日本學生以年輕旅客角度填寫問卷與現地觀察對地方提出建議，　　

縣府城觀處表示，見學團自王功漁港啟程，體驗漁村文化與海岸生態；隨後漫步鹿港老街與龍山寺，感受古城風華與在地信仰；在鹿港民俗文物館學習傳統建築美學，並前往自然生態教育中心了解環境教育成果。學生也到卦山村3樓參訪彰化控，感受彰化豐富的飲食文化；昨日適逢颱風來襲，意猶未盡，今下午見學團全數集結再度到訪，參觀彰化扇形車庫

200位日本高中生來台展開為期多日的「見學旅行團」，這幾天走訪彰化。圖／彰化縣府提供
200位日本高中生來台展開為期多日的「見學旅行團」，這幾天走訪彰化。圖／彰化縣府提供

彰化扇形車庫 日本 吸引力
