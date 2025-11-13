台中國中生打掃撞翻同學保溫瓶...家長要求賠1380元 學校這樣說
台中市豐原區一名國中家長在臉書PO文說，他孫女在學校打掃時不慎撞翻同學保溫瓶掉落，底部有凹損，對方家長要求賠1380元，網友提出許多網路商品說此瓶價格不一，不應要求賠全新全額價格；這所學校教務主任今天說，家長或學生間有糾紛可找校方人員調解，第三方協調應比上網公審方式適合。
一名家長在臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）貼文和照片，請網友提供建議他該如何處理，他孫女是國中生，在學校打掃時不小心碰到同學桌上保溫瓶，掉落地面瓶底有凹損，但不明顯，老師給雙方家長電話聯絡，對方家長堅持要賠1380元。
許多網友看到保溫瓶照片後立即上網搜尋，一名網友表示，此瓶官網標價確實是1380元，但對方不應要求全新全額賠償，有多位熱心網友找到不同網路平台標價供家長參考，價格從200元到900元都有，圖片和受損保溫瓶相同，有網友提醒，這種網路低價保溫瓶應是仿冒。
記者今天打電話詢問這所學校教務主任，他說自己沒加入此社團，不知家長投訴內容，他將了解並協助協調，他說同學間的問題，家長間如果認為對方要求不合理，可找校方居中協調，第三方調解比較有緩和空間；他說像各地調解會，調解雙方車禍等民間糾紛，最好不要直接告上法院，讓雙方都有緩衝餘地。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言