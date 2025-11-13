台中國中生打掃撞翻同學保溫瓶...家長要求賠1380元 學校這樣說

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中豐原區一名國中家長在臉書PO文說，他孫女在學校打掃時不慎撞掉同學保溫瓶，有凹損，對方家長要求賠1380元。圖／取自臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）
台中市豐原區一名國中家長在臉書PO文說，他孫女在學校打掃時不慎撞翻同學保溫瓶掉落，底部有凹損，對方家長要求賠1380元，網友提出許多網路商品說此瓶價格不一，不應要求賠全新全額價格；這所學校教務主任今天說，家長或學生間有糾紛可找校方人員調解，第三方協調應比上網公審方式適合。

一名家長在臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）貼文和照片，請網友提供建議他該如何處理，他孫女是國中生，在學校打掃時不小心碰到同學桌上保溫瓶，掉落地面瓶底有凹損，但不明顯，老師給雙方家長電話聯絡，對方家長堅持要賠1380元。

許多網友看到保溫瓶照片後立即上網搜尋，一名網友表示，此瓶官網標價確實是1380元，但對方不應要求全新全額賠償，有多位熱心網友找到不同網路平台標價供家長參考，價格從200元到900元都有，圖片和受損保溫瓶相同，有網友提醒，這種網路低價保溫瓶應是仿冒。

記者今天打電話詢問這所學校教務主任，他說自己沒加入此社團，不知家長投訴內容，他將了解並協助協調，他說同學間的問題，家長間如果認為對方要求不合理，可找校方居中協調，第三方調解比較有緩和空間；他說像各地調解會，調解雙方車禍等民間糾紛，最好不要直接告上法院，讓雙方都有緩衝餘地。

網路 豐原
×

