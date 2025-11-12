孩子升國中後成績退步？ 家長共鳴：盯分數不如找盲點
孩子升上國中後，成績突然退步，讓不少家長開始焦慮。一名網友近日在社群發文，坦言原以為只是孩子不夠用心，後來才意識到「問題或許出在自己」，反思陪讀方式與學習態度，貼文引起大批家長共鳴，「該不該補習」也掀熱烈討論。
原PO在「mobile01」發文指出，過去總覺得分數能反映努力程度，只要多練、多背、多寫題目就能進步，但真正陪孩子念書後才發現，成績只是學習的一部分，孩子更需要釐清「哪裡不懂」和「為什麼不想學」。他開始嘗試換個方式陪讀，不再緊盯成績，而是了解孩子的學習狀況，結果效果反而更好。
不過他也坦言，國中課業愈來愈難，「有些科目真的不是家長能教得來的」，因此考慮日後是否要報補習班，但也擔心市面上課程太多難以挑選，於是上網請教其他家長經驗。
不少家長安慰說，成績略降不一定代表退步，「國中競爭更激烈，池子變大，名次往後是正常現象」，也有人提醒父母別太焦慮，「孩子不急，你急也沒用」。
在補習與否的選擇上，網友意見兩極。有人建議若經濟許可，可找一對一家教幫助釐清觀念，或多試聽幾間補習班，找出孩子喜歡的方式；也有家長認為，補習不是萬靈丹，孩子願不願意學才是關鍵。
還有家長分享，與其報補習班，不如從生活習慣做起，例如限制手機時間、固定學習時段、建立自律作息，「學習穩定比多上幾堂課更有效」。多數人都認同補習與否沒有固定答案，關鍵在於如何才能幫孩子找到適合的學習方式，讓補習成為輔助，而非唯一解方。
