社會情緒學習融入高中課程 剖析孔乙己、范進學習自我覺察

近年高中紛紛將「社會情緒學習」（SEL）融入課程中，國文教師從「孔乙己」、「范進中舉」等課文延伸，帶領學生剖析角色情緒，進而學習自我覺察和換位思考。

社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）是指自我覺察、自我管理、社交覺察、人際關係、負責任的決策等能力。教育部今天發布新聞稿表示，透過「高中優質化輔助方案」，將SEL融入國文、英文、生命科學等課程中，讓學生在學習學科知識的同時，還能學習調解情緒、同理心。

屏東高中國文科老師透過課文，分析魯迅筆下人物「孔乙己」、「儒林外史」中的「范進中舉」等文本，引導學生剖析角色情緒，並結合薩提爾冰山理論（人的外顯行為只是冰山的一小部分，水面下隱藏更深層內在），帶領學生反思「生活」與「生存」的差異；課堂不僅強調自我覺察與自我管理，更培養學生在人際互動中換位思考，學會責任決策。

國立陽明交大附中英文科老師，則以「文學小圈圈」與「心情溫度計」為核心策略，協助學生在小組閱讀與討論中建立溝通環境；學生們透過角色分工，降低表達壓力，在討論中逐步展現自信與歸屬感。

教育部表示，各校在教育現場推動SEL，體現教師的創新與實踐精神，協助學生覺察自我情緒、表達感受，逐步培養個人與社會的幸福感，為未來社會注入正向能量。

