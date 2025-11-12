社會情緒學習融入高中課程 剖析孔乙己、范進學習自我覺察

快訊

中央社／ 台北12日電

近年高中紛紛將「社會情緒學習」（SEL）融入課程中，國文教師從「孔乙己」、「范進中舉」等課文延伸，帶領學生剖析角色情緒，進而學習自我覺察和換位思考。

社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）是指自我覺察、自我管理、社交覺察、人際關係、負責任的決策等能力。教育部今天發布新聞稿表示，透過「高中優質化輔助方案」，將SEL融入國文、英文、生命科學等課程中，讓學生在學習學科知識的同時，還能學習調解情緒、同理心。

屏東高中國文科老師透過課文，分析魯迅筆下人物「孔乙己」、「儒林外史」中的「范進中舉」等文本，引導學生剖析角色情緒，並結合薩提爾冰山理論（人的外顯行為只是冰山的一小部分，水面下隱藏更深層內在），帶領學生反思「生活」與「生存」的差異；課堂不僅強調自我覺察與自我管理，更培養學生在人際互動中換位思考，學會責任決策。

國立陽明交大附中英文科老師，則以「文學小圈圈」與「心情溫度計」為核心策略，協助學生在小組閱讀與討論中建立溝通環境；學生們透過角色分工，降低表達壓力，在討論中逐步展現自信與歸屬感。

教育部表示，各校在教育現場推動SEL，體現教師的創新與實踐精神，協助學生覺察自我情緒、表達感受，逐步培養個人與社會的幸福感，為未來社會注入正向能量。

情緒 教師
相關新聞

中彰放假南投上課…台中學生專程到校 幽默舉牌「我熱愛學習」

南投今沒放颱風假，脫鉤中彰投生活圈。外縣市師生可請公假不到校，外縣市學生專車停駛，住宿生也能接回家；但因南投學生正常上課...

成立僅3個月…六和高中棒球隊「六和黑鷹」闖黑豹旗64強

桃園六和高中棒球校隊「六和黑鷹隊」成軍不到三個月，即挑戰黑豹旗全國高中棒球大賽。儘管最終以一分之差飲恨，但這場比賽成為六...

劉彥伶指竹市就學量能不足、建功設校牛步 市府：增班與新設校已完成

新竹市議員劉彥伶今天質詢指出，新竹市推動完全中學進度遲緩，建功國中設校計畫仍停留在規畫階段，家長對就學需求感到焦慮。同時...

一鍵召喚就來 暨大附中生研發助步車獲專利

超高齡時代來臨，國立暨大附中學生古祐嘉、張卉淇從日常生活發現，不少長輩因拐杖或助行器不在身邊而行動受限，與中臺科技大學跨...

國小代課鐘點費 僅336元

當學校有老師請假，只負責課務的代課老師及其他同科的校內老師，都是重要的支援角色。但代課鐘點費，國小僅三三六元、國中三七八...

短期代理教師按日計酬 基層反彈

今年八月起，全台三萬名有教師證代理教師，薪資比照正式教師敘薪，不過這樣的權益僅限「長期代理教師」，代理三個月以內的「短期...

