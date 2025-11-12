中彰放假南投上課…台中學生專程到校 幽默舉牌「我熱愛學習」

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台中今放颱風假，但南投沒放，暨大附中仍有家住台中的學生專程到校上課，還自製「熱愛學習」告示牌，逗樂大家。圖／暨大附中老師提供
南投今沒放颱風假，脫鉤中彰投生活圈。外縣市師生可請公假不到校，外縣市學生專車停駛，住宿生也能接回家；但因南投學生正常上課，不少外縣市老師見天氣狀況無虞仍到校，也有台中學生自製「熱愛學習」告示牌到校上課，相當逗趣。

台中、彰化、南投3地隨交通便捷形成共同生活圈，但鳳凰颱風侵台，因各地風雨預報狀況不同，台中、彰化今天放颱風假，南投則照常上班上課，南投縣不少學校昨晚即公告，住外縣市師生可請公假不到校，住宿生也可以由家長接回家。

由於，西部地區苗栗以南，除南投縣外，其餘十縣市都宣布今天停班停課，因此從外縣市到南投的學生專車停開，部分客運班車也停駛，學生無法到校，因此南投縣內學生到校上課狀況不一，但不少外縣市老師見氣象狀況無虞仍到校上課。

草屯商工指出，該校有一半以上的學生住在台中市，但因學生專車停開，所以搭專車的學生今天都缺席；而平日學生午餐團膳供應1150份，今天改訂便當剩450個。不過，住外縣市的老師幾乎都到校，維持正常授課。

旭光高中表示，該校住在台中、彰化的老師達30多人，雖依規定可請公假，但因南投正常上課，老師昨晚紛紛主動傳訊表達，不論風雨都會準時到校上課，因此僅5、6人請假；近500名高中部學生，約30多人考量安全、班車停駛請假。

暨大附中老師也都幾乎正常到校授課，但搭學生專車的外縣市學生同樣因無法到校請休；不過仍有家住台中市的學生到校上課，還自製「我是台中放假但熱愛學習，特地跑來上學的好學生」告示牌擺在桌前，逗樂班上老師及同學。

南投縣教育處則表示，縣內中小學教師以在地老師為主，因此今天整體教師排代狀況不到1成，各校多能透過調整課程或安排學習活動，委由其他同科、科任或代課老師協助支應，以確保學生上課不受影響。

南投縣 颱風假 彰化
