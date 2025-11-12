成立僅3個月…六和高中棒球隊「六和黑鷹」闖黑豹旗64強

桃園六和高中棒球校隊「六和黑鷹隊」成軍不到三個月，即挑戰黑豹旗全國高中棒球大賽。儘管最終以一分之差飲恨，但這場比賽成為六和隊員的青春見證。

校方表示，黑鷹隊在短時間內從無到有、從練習場到正式球場，一路從預賽連克兩隊，勇闖64強。11月9日，他們在三重棒球場對上屏東潮州高中。賽前，校長擔任開球嘉賓，並由六和熱舞社女孩帶來開場表演，場邊更聚集了學校師長、家長委員、親友及同學組成的「黑鷹應援團」，全力為球員們加油。

球員蔡耕沅說，一開始大家只是抱著玩玩的心態，到後來每天堅持午休練球、雨天也不間斷，雖然比賽緊張到手抖失誤，但隊友互相扶持，克服壓力撐了下來。

捕手范哲銨則說：「每天蹲在悶熱的護具裡接上百顆球，雖然很累，但我學會了在壓力下冷靜，這比贏球更重要。」球員黃品皓則分享，從組隊到比賽，一切幾乎是從零開始：「我們沒有正式球場，但我們用行動證明——即使是社團球隊，也能在黑豹旗闖出成績！」

球隊背後，有總教練黃峻凱與教練張學立、洪英航帶領學生從基本功扎根，建立默契與信心。六和高中陳淑惠校長在賽後表示：「黑鷹隊的孩子們讓六和看到無限的可能。雖然輸了一分，但球員的努力比勝利更閃亮。這份勇氣與拼勁，正是六和精神的最佳寫照。」 六和高中校長陳淑惠（前左一）、家長會長萬全朕（右二）、六和熱舞社女孩及加油師生在球場外合影。圖／六和高中提供 六和高中校長陳淑惠在黑豹旗棒球比賽擔任開球嘉賓。圖／六和高中提供 六和高中校長陳淑惠（右二）與潮州高中校長林逸文（左二）擔任黑豹旗開球嘉賓。圖／六和高中提供 包括六和高中校長陳淑惠（左三）及前家長委員李明龍（左起）、 前家長會長蔡文淇、現任家長會長萬全朕、教務主任郭紀翔、體育組長楊勝文至三重棒球場為球員加油。圖／六和高中提供 六和高中陳淑惠校長（中）比賽前與棒球隊員合影。圖／六和高中提供

