快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

劉彥伶指竹市就學量能不足、建功設校牛步 市府：增班與新設校已完成

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市議員劉彥伶今天質詢指出，新竹市推動完全中學進度遲緩，不僅建功國中設校計畫2年仍停留在規畫階段，高中供不應求問題也未獲改善，家長對就學需求感到焦慮。記者郭政芬／攝影
新竹市議員劉彥伶今天質詢指出，新竹市推動完全中學進度遲緩，不僅建功國中設校計畫2年仍停留在規畫階段，高中供不應求問題也未獲改善，家長對就學需求感到焦慮。記者郭政芬／攝影

新竹市議員劉彥伶今天質詢指出，新竹市推動完全中學進度遲緩，建功國中設校計畫仍停留在規畫階段，家長對就學需求感到焦慮。同時，學校人力不足，正式、代理教師及行政人力都未補足，造成行政負擔壓力，影響教學品質。市府回應，已採分階段推動高中就學量規畫，第一階段的增班與新設校已完成，教師荒若學校提出需求，市府將配合補足人力，但仍需依程序與資格審查進行。

劉彥伶指出，2023年時就看到市府發布新聞，新科、虎林、建華3校將設置完全中學，建功也將獨立設校。然而，已經過了2年，建功仍僅停留在規畫案階段。新竹市及竹竹苗地區的家長因就學迫切，但市府進度牛步，呼籲盡速推動相關進度。

此外，劉彥伶也說，學校員額不足，不僅正式與代理教師缺乏，行政端的幹事員及其他人力配置也不夠。雖然市府核定的員額上限已公布，但實際分配並未補滿，導致學校行政量能不足，許多需要校方來處理行政庶務。她呼籲市府應盡速補足應有員額，讓教師能專注於教學，不影響學生的學習權益。

新竹市政府教育處代理處長張品珊回應，竹竹苗地區高中就學量規畫採2階段推動。第1階段已完成增班與新設校，114學年增加14班，並成立竹市數位實驗高中且已招生，讓孩子針對多元特色來發展。

第2階段要啟動的是否改制為完全中學，市府將與中央保持密切聯繫，需要竹苗區共同討論，相關經費已列入中央統籌分配款或暫列市府預算內，只要中央公文來，就可立刻啟動。

教師荒部分，張品珊表示，只要學校提出教師需求，市府將配合補足人力，但在聘任過程中仍需考量諸多條件，例如試教過程中有錯誤，將無法順利在竹市教學，這是需要市府和教育現場的人員共同把關。

教師荒 人力 新竹
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台南地院案件量增加、人力及經費均不足 院長當面向謝銘洋尋求協助

挑戰自我極限！竹市議員劉彥伶自行車騎完620公里「台灣四極點」

台積電員工可放心了 高科實中今天揭牌、設校經費高達27億

竹縣斥資1.3億逐步汰換國中小課桌椅 竹市議員：市府規畫與跟進

相關新聞

中彰放假南投上課…台中學生專程到校 幽默舉牌「我熱愛學習」

南投今沒放颱風假，脫鉤中彰投生活圈。外縣市師生可請公假不到校，外縣市學生專車停駛，住宿生也能接回家；但因南投學生正常上課...

成立僅3個月…六和高中棒球隊「六和黑鷹」闖黑豹旗64強

桃園六和高中棒球校隊「六和黑鷹隊」成軍不到三個月，即挑戰黑豹旗全國高中棒球大賽。儘管最終以一分之差飲恨，但這場比賽成為六...

劉彥伶指竹市就學量能不足、建功設校牛步 市府：增班與新設校已完成

新竹市議員劉彥伶今天質詢指出，新竹市推動完全中學進度遲緩，建功國中設校計畫仍停留在規畫階段，家長對就學需求感到焦慮。同時...

一鍵召喚就來 暨大附中生研發助步車獲專利

超高齡時代來臨，國立暨大附中學生古祐嘉、張卉淇從日常生活發現，不少長輩因拐杖或助行器不在身邊而行動受限，與中臺科技大學跨...

國小代課鐘點費 僅336元

當學校有老師請假，只負責課務的代課老師及其他同科的校內老師，都是重要的支援角色。但代課鐘點費，國小僅三三六元、國中三七八...

短期代理教師按日計酬 基層反彈

今年八月起，全台三萬名有教師證代理教師，薪資比照正式教師敘薪，不過這樣的權益僅限「長期代理教師」，代理三個月以內的「短期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。