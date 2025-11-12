劉彥伶指竹市就學量能不足、建功設校牛步 市府：增班與新設校已完成

新竹市議員劉彥伶今天質詢指出，新竹市推動完全中學進度遲緩，建功國中設校計畫仍停留在規畫階段，家長對就學需求感到焦慮。同時，學校人力不足，正式、代理教師及行政人力都未補足，造成行政負擔壓力，影響教學品質。市府回應，已採分階段推動高中就學量規畫，第一階段的增班與新設校已完成，教師荒若學校提出需求，市府將配合補足人力，但仍需依程序與資格審查進行。

劉彥伶指出，2023年時就看到市府發布新聞，新科、虎林、建華3校將設置完全中學，建功也將獨立設校。然而，已經過了2年，建功仍僅停留在規畫案階段。新竹市及竹竹苗地區的家長因就學迫切，但市府進度牛步，呼籲盡速推動相關進度。

此外，劉彥伶也說，學校員額不足，不僅正式與代理教師缺乏，行政端的幹事員及其他人力配置也不夠。雖然市府核定的員額上限已公布，但實際分配並未補滿，導致學校行政量能不足，許多需要校方來處理行政庶務。她呼籲市府應盡速補足應有員額，讓教師能專注於教學，不影響學生的學習權益。

新竹市政府教育處代理處長張品珊回應，竹竹苗地區高中就學量規畫採2階段推動。第1階段已完成增班與新設校，114學年增加14班，並成立竹市數位實驗高中且已招生，讓孩子針對多元特色來發展。

第2階段要啟動的是否改制為完全中學，市府將與中央保持密切聯繫，需要竹苗區共同討論，相關經費已列入中央統籌分配款或暫列市府預算內，只要中央公文來，就可立刻啟動。

教師荒部分，張品珊表示，只要學校提出教師需求，市府將配合補足人力，但在聘任過程中仍需考量諸多條件，例如試教過程中有錯誤，將無法順利在竹市教學，這是需要市府和教育現場的人員共同把關。

