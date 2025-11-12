高市學童為小鵪鶉築窩 生命教育不再只是課本故事

快訊

中央社／ 高雄12日電

高雄市新莊國小推動「啾啾體驗」生命教育課，與在地農會攜手合作，引入鵪鶉飼養課程，讓高年級學生親手設計鳥窩、分組照顧小鵪鶉；校方表示，這讓生命教育不再只是課本上的故事。

新莊國小今天發布新聞稿表示，今年的生命教育課題中，希望不再是單純的老師授課分享，而是想要給孩子真實體驗生命珍貴的意義；從課程討論、專家聘請等都密切與農會合作，透過鵪鶉的介紹、飼養、照顧等過程，讓學生實際體會生命可貴。

校方指出，此次課程從10月中旬開始，連續5週，5年3班學生透過課程親手設計鳥窩、分組照顧小鵪鶉。校方表示，學生們下課後忙著餵食、陪鵪鶉曬太陽、幫牠打掃小窩，從中學習尊重生命與責任感；教室裡多了一陣陣啾啾聲，也讓校園變成最可愛的生命教室。

此外，學生們分組合作照顧鵪鶉過程中，加深理解尊重生命意義。校方表示，看著孩子們每天細心照顧小鵪鶉、下課時間要餵養鵪鶉、帶鵪鶉到校園裡散步、幫鵪鶉整理家等，讓人感受到生命教育實作的重要。

老師分享，學生們會相互討論，也與家人及老師分享如何照顧鵪鶉，以及每一隻小鵪鶉特色與個性；每天看著學生帶著自己的小跟班，是校園裡最可愛風景。

