科技業待遇佳、師生互信不足…教長點出教師荒2原因

近年來師資荒愈來愈嚴重，已成新的教育危機。教育部長鄭英耀昨立院答詢時坦言，持有教師證卻不願任教，可能原因包括科技產業待遇較佳、師生互信不足等。

國民黨立委呂玉玲昨表示，我國教師荒問題嚴重，許多教職人員並未投入第一線服務，教育部未來要如何解決教師荒的問題？

呂玉玲還提到，我國中小學底薪為二萬五千元，勞工基本工資則為二萬九千五百元，儘管加上學術研究加給、導師加給、行政加給及偏遠地區津貼等，平均薪資也僅有四萬多元，工作十年的薪資範圍頂多七萬元，「如果是讀理工科，薪資可能還更高」。

呂玉玲表示，過去廿年基本工資漲幅為百分之二百卅，然而國中小教師鐘點費僅上調百分之五至百分之廿九，再加上還要兼任學校行政人員，工作必須疲於奔命非常辛苦。此外，現行國小教師員額編制為每班一點六五人，然而已經將近十年沒有調整，未來能否進行相關調整？

對此，鄭英耀表示，教師薪資本來就是本俸加上學術研究費，兩者不能一刀兩切。至於代課教師待遇無法比照一般教師，代理教師待遇則是與專任老師一致。

鄭英耀說，目前公立中小學有超過十九萬教師，全國大專院校每年都有培養師資，平均取得教師證人數約為六千人，然而攬才留才為地方權責，教育部會跟地方政府積極討論。

