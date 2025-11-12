快訊

國小代課鐘點費 僅336元

聯合報／ 記者李芯／台北報導

當學校有老師請假，只負責課務的代課老師及其他同科的校內老師，都是重要的支援角色。但代課鐘點費，國小僅三三六元、國中三七八元，教團認為，若換算教師備課時間，甚至會低於基本工資，鐘點費應反映教學專業及物價水準。

當學校有身兼導師者請三個月以下的假，往往就不得不聘「短期代理教師」，若是科任老師請假，多半會請校內外代課老師上課，至於兼任行政職者請假，則因課務較少，會由校內老師分擔。以國小來說，無論是代課老師還是分擔課務的校內老師，領的都是鐘點費。

全國代理暨代課教師工會理事長黃湘仙表示，現行代課鐘點費，國小三三六元、國中三七八元，換算教師上一堂課背後得付出的備課時間，恐怕還低於最低工資。

全教總理事長侯俊良也認為，代課鐘點費須能真實反映教師教學專業，且要按照物價水準提升、經濟成長情況與相關數據調整，才會有說服力。鐘點費若提升到某個程度，學校有老師請假時，就相對不會有找不到人的問題。

對此，教育部表示，公立中小學代課教師鐘點費已自二○二二年調增，調增幅度為百分之五，將持續蒐集各界意見與建議，並綜合考量各類教師待遇的衡平性，根據教學現場實際狀況檢討評估。

