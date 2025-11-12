快訊

短期代理教師按日計酬 基層反彈

聯合報／ 記者李芯／台北報導
根據現行規定，「短期代理教師」以日計薪，換算下來，即便工作滿一個月，月薪也只有約三萬元，和最低工資相去不遠。圖為新聞示意圖。本報資料照片
今年八月起，全台三萬名有教師證代理教師，薪資比照正式教師敘薪，不過這樣的權益僅限「長期代理教師」，代理三個月以內的「短期代理教師」仍是以日計薪，導致兩者工作內容一樣，但相較於月薪動輒五、六萬的長期代理教師，短期代理教師僅月領約三萬元。

差距大的起薪，也導致學校一旦有教師請假，需要找短期代理教師幫忙救火時，幾乎找不到人，最後只好要求其他教師幫忙，卻也衍生出超鐘點、教學品質不穩的惡性循環。中小學校長協會理事長陳清義表示，學校老師的工作性質特殊，希望能修改現行規定，若教師請假達一個月，就讓代理教師實領一個月的月薪。

由於教學現場不會允許課程開天窗，若有教師請假，學校得找人處理課務。如果請假的是科任老師，學校還能找鐘點代課老師，上完課就走人；若是導師，就不得不從校外聘請全時在校的短期代理老師。

以大學畢業的長期代理教師為例，如果沒有教師證、也未修過教育學程，月薪仍可達四萬元，但同樣資格下，短期代理教師只能月領約三萬元，就算持有教師證，因採日薪計算，月薪也不到三萬五千元。不具名的教師指出，以導師來說，代理期間還需負責處理班務、學生爭吵、親師溝通、行政通報等工作，工作與正式老師無異，領的卻是日薪，根本不合理。

陳清義表示，有老師先請兩個月病假，請完再兩個月、兩個月繼續請，遇到寒暑假暫停，學校也無法請長期代理老師，然而如果是要找短期代理，月領廿二天日薪，根本找不到人，最後代課常常就落到課務少的各組長身上，或找退休老師救火。

全國代理暨代課教師工會理事長黃湘仙也說，緊急、臨時的短期代理缺容易找不到人，問題就出在替代性人力薪資的計算方式，這也常常造成老師隱形請假壓力。尤其近期還在推動教師身心調適假，如果希望老師們請假沒有負擔，就應彈性調整薪資計算方式。

教育部表示，長期代理教師以聘期三個月以上為界線，是基於歷年代理教師聘任實務經驗及人力調度需要設計，將持續蒐整各縣市與學校意見，評估是否有調整期間界線或增設更彈性機制的必要。

