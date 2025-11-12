聽新聞
一鍵召喚就來 暨大附中生研發助步車獲專利
超高齡時代來臨，國立暨大附中學生古祐嘉、張卉淇從日常生活發現，不少長輩因拐杖或助行器不在身邊而行動受限，與中臺科技大學跨校合作研發「智慧型助步車」，透過智能行動輔具步行更省力，有召喚功能隨傳隨到，已獲經濟部專利。
古祐嘉、張卉淇深刻感受到長輩因拐杖或助行器等輔具「在遠方」的無助感，更察覺無法隨心行動是真正限制長者尊嚴和自主性的痛點，便與輔導室主任林淑芳討論，並由校方架橋與中臺科技大學組跨校研發團隊，創新構想有「雙模式智能守護」的助步車。
古祐嘉表示，為打破傳統輔具的單一功能限制，「智慧型助步車」可透過雙模式智能控制系統提供「助行模式 」、「召喚模式」，前者能讓長輩行走更安全、更省力，後者則藉由導航定位召回助行車。
張卉淇也說，助行模式是由智能協調驅動模組，提供穩定且適度的推力輔助；召喚模式則是配戴操控裝置，一鍵發出訊號後，啟動車體自動導航與精準定位驅動模組，讓助行車自主前往使用者所在位置，實現行動輔具「隨傳隨到」的便利性。
暨大附中校長黃方伯表示，智慧型助行車已獲經濟部智慧財產局新型專利，是能實質造福社會的溫暖產品。中臺科技大學校長陳錦杏說，智慧型助步車是醫護、護理與科技深度融合的成果。
