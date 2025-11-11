花64線瑞港公路路況不穩定 瑞穗鄉奇美國小明天停班停課

淡水國小為了迎接130週年的來到，學校邀請齊柏林基金會，帶著齊柏林從空中鳥瞰台灣整體環境的高空視角，去欣賞台灣的獨特與美麗、同時也發現土地的脆弱，透過環境教育，進而帶到校園當中的生態，更要提醒學生要更珍惜，淡水國小擁有的美好生態環境與學習樂園。

2025-11-11 17:49