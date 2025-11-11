花64線瑞港公路路況不穩定 瑞穗鄉奇美國小明天停班停課

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
鳳凰颱風降雨影響，雖然花64線瑞港公路預計於明（12日）上午7時起開放通行，不過路況仍不穩定，為確保學童安全，花蓮縣政府宣布，在瑞港公路上的瑞穗鄉奇美國小明天停止上班、停止上課。

