老倉庫變身「金書院」 左營國中黑白金3色書院全數到位
高雄市左營國中推動校園空間改造，3年內以黑、白、金色系打造具安定、開朗、沉穩意象的閱讀書院，繼黑書院、白書院陸續啟用後，最新完工金書院今天正式亮相，不僅規模最大、設備最完整，更是3色書院計畫最終章，為校園閱讀美學再添新亮點。
位於教室大樓三樓金書院，前身是老舊倉庫與閱覽室，經投入約540萬元改造後，以溫潤黃金柚木為主調，整體空間呈現恬靜沉穩氣息。
校長蔡智文表示，金書院象徵學校對孩子的期許，希望學生在這裡安住心念、深度學習，未來都能金榜題名，書院入口還特別設計鑄鐵招牌，上頭刻著金閣藏軸儒嶺修，寓意濃厚。
蔡智文指出，金書院具備空間大、景致佳特色，西側整片落地窗引入自然光，窗外的大葉欖仁隨季節轉色，再加上不遠處的生態池、蛙鳴蟬聲，讓閱讀環境更添詩意，空間能容納120至150人舉行大型課程或研習。
平日是學生多元研習、晚自習主要場域，也能一次容納四個班級共同授課，室內配備200吋LED大螢幕、多聲道音響與追瞄轉播設備，不僅教學效果佳，各式校內外研習與會議也都能在此舉辦。
過去陰暗破舊倉庫，如今變身為現代感十足的閱讀基地，多功能桌椅與高機能設備一應俱全，打破傳統教室框架，讓學生能在更舒適、開闊環境中提升學習品質。
他表示，不同屬性的空間能讓學生依需求選擇最適情境，自主閱讀、小組討論、大班群授課，都能在3色書院找到合適位置，不只是硬體升級，更代表學校對學習情緒與閱讀環境重視。
