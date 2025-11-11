台中體育師遭控接力棒打學生 校方成立調查小組
台中海線地區一所國中的體育老師遭家長控訴，拿接力棒敲學生頭致紅腫流膿。校方今天召開校事會議並成立調查小組。台中市教育局也指出，持續督促學校加速調查，釐清真相。
學生家長上網控訴，10月31日女兒在上體育課時，沒有專心聽老師講課，遭體育老師拿接力棒敲頭，導致頭部紅腫流膿，女兒回家不敢告知，隔天在媽媽的詢問下，才說了在學校發生的事情。
家長指出，11月3日學務主任和她聯繫，才了解整個狀況，事發多日，體育老師都未表達歉意。體育老師稱只接力棒點頭，「身為家長的會相信嗎？」。
校方告訴中央社記者，11月1日立即啟動校安通報，並依照規定啟動校內調查，今天也召開校事會議決議受理並組成調查小組依法啟動調查程序，調查委員全為外聘學者專家。
台中市教育局則表示，校方初步了解，家長與教師雙方說法有落差，將督促學校依規加速調查、釐清真相。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言