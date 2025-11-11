台中體育師遭控接力棒打學生 校方成立調查小組

台中海線地區一所國中的體育老師遭家長控訴，拿接力棒敲學生頭致紅腫流膿。校方今天召開校事會議並成立調查小組。台中市教育局也指出，持續督促學校加速調查，釐清真相。

學生家長上網控訴，10月31日女兒在上體育課時，沒有專心聽老師講課，遭體育老師拿接力棒敲頭，導致頭部紅腫流膿，女兒回家不敢告知，隔天在媽媽的詢問下，才說了在學校發生的事情。

家長指出，11月3日學務主任和她聯繫，才了解整個狀況，事發多日，體育老師都未表達歉意。體育老師稱只接力棒點頭，「身為家長的會相信嗎？」。

校方告訴中央社記者，11月1日立即啟動校安通報，並依照規定啟動校內調查，今天也召開校事會議決議受理並組成調查小組依法啟動調查程序，調查委員全為外聘學者專家。

台中市教育局則表示，校方初步了解，家長與教師雙方說法有落差，將督促學校依規加速調查、釐清真相。

