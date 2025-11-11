淡水國小邀齊柏林基金會 帶孩子發現校園生態

淡水國小為了迎接130週年的來到，學校邀請齊柏林基金會，帶著齊柏林從空中鳥瞰台灣整體環境的高空視角，去欣賞台灣的獨特與美麗、同時也發現土地的脆弱，透過環境教育，進而帶到校園當中的生態，更要提醒學生要更珍惜，淡水國小擁有的美好生態環境與學習樂園。

淡水國小教務主任 張之晧表示，日前師生發現美術教室走廊外面的小葉欖仁樹上，發現了翎角鴞佔據喜鵲巢穴，經過觀察了解，發現因為校園圍牆外危險的喬木傾倒、根瘤菌傷害以及移除的過程，造成了翎角鴞的家沒了，引起的生態改變而衍生的後續發展，

透過齊柏林基金會的空拍照，看到上個月花蓮光復鄉的堰塞湖溢流事件，所造成的巨大影響，都在提醒大家要珍惜身邊的環境、保護家園，同時回顧校園的身邊美麗生態環境。也與學生一起討論，經過全校3到6年級，800多位小朋友的觀察與巧手，預計在明年，集結成巨型的16公尺寬、5公尺高的公共藝術牆，透過這項計劃，讓學童發現生態的美好樣貌。

