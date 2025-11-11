日本高校至竹縣義民高中交流 合作程式設計遙控車
新竹縣義民高中表示，日本兵庫縣千種高校33名師生今天到訪交流，與義民高中學生合作Arduino微控制器無線遙控車，包含從程式設計到結構組裝與電路連接，培養學生實作能力。
義民高中董事長潘彥旭接受媒體訪問時表示，這次與日本姊妹校千種高校舉辦STEAM教育與創客交流活動，共33名日本師生到訪，讓台日學生實作Arduino微控制器無線遙控車，將書本知識轉化為具體的創作成果。
課程由明新科技大學教務長王彥文、副教務長高國檳擔任技術指導，協助高中生克服Arduino編程與電路連接難題，並引導學生從設計、編程到組裝與測試，完成遙控車製作。
義民高中國際事務組長呂心茹接受媒體訪問指出，在遙控車製作過程中，一度遇到車體無法順利運轉，台日學生共同除錯，嘗試不同電路接法與程式碼，展現解決問題能力與合作精神。
千種高校學生山本陽接受中央社記者訪問時表示，一開始設計程式有難度，但在課程引導下逐步破解，最終成功完成遙控車組裝與轉動測試；義民高中學生黎鈞浩受訪說，此次交流中，透過英文與日本學生互動，更勇於練習開口對話。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言