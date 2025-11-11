日本高校至竹縣義民高中交流 合作程式設計遙控車

快訊

中央社／ 新竹縣11日電

新竹縣義民高中表示，日本兵庫縣千種高校33名師生今天到訪交流，與義民高中學生合作Arduino微控制器無線遙控車，包含從程式設計到結構組裝與電路連接，培養學生實作能力。

義民高中董事長潘彥旭接受媒體訪問時表示，這次與日本姊妹校千種高校舉辦STEAM教育與創客交流活動，共33名日本師生到訪，讓台日學生實作Arduino微控制器無線遙控車，將書本知識轉化為具體的創作成果。

課程由明新科技大學教務長王彥文、副教務長高國檳擔任技術指導，協助高中生克服Arduino編程與電路連接難題，並引導學生從設計、編程到組裝與測試，完成遙控車製作。

義民高中國際事務組長呂心茹接受媒體訪問指出，在遙控車製作過程中，一度遇到車體無法順利運轉，台日學生共同除錯，嘗試不同電路接法與程式碼，展現解決問題能力與合作精神。

千種高校學生山本陽接受中央社記者訪問時表示，一開始設計程式有難度，但在課程引導下逐步破解，最終成功完成遙控車組裝與轉動測試；義民高中學生黎鈞浩受訪說，此次交流中，透過英文與日本學生互動，更勇於練習開口對話。

日本 高校 新竹
