聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
暨大附中學生古祐嘉（右2）、張卉淇（右3）與中臺科技大學跨校合作研發「智慧型助步車」，獲經濟部智財局新型專利。圖／暨大附中提供
暨大附中學生古祐嘉（右2）、張卉淇（右3）與中臺科技大學跨校合作研發「智慧型助步車」，獲經濟部智財局新型專利。圖／暨大附中提供

超高齡時代來臨，國立暨大附中學生古祐嘉、張卉淇從日常生活發現，不少長輩因拐杖或助行器不在身邊而行動受限，與中臺科技大學跨校合作研發「智慧型助步車」，透過智能行動輔具步行更省力，有召喚功能隨傳隨到，已獲經濟部專利。

暨大附中指出，老化是人類必經過程，不少長者因身體機能退化，需仰賴拐杖或助行器，該校學生古祐嘉、張卉淇便在日常生活中細膩觀察到，家中長輩經常因為助步器不在身邊，不斷掙扎是要「等待他人協助」，還是「勉強自行移動」。

古祐嘉、張卉淇深刻感受到長輩因「輔具在遠方」的無助感，更察覺無法隨心行動是真正限制長者尊嚴和自主性的痛點，便與輔導室主任林淑芳討論，並由校方架橋與中臺科技大學組跨校研發團隊，創新構想有「雙模式智能守護」的助步車。

古祐嘉表示，為打破別傳統輔具的單一功能限制，「智慧型助步車」可透過雙模式智能控制系統提供「助行模式 (Assistive Walking Mode)」、「召喚模式 (Summon Mode)」，前者能讓長輩行走更安全、更省力，後者則藉由導航定位召回助行車。

張卉淇也說，助行模式是由智能協調驅動模組，提供穩定且適度的推力輔助；召喚模式則是配戴操控裝置，一鍵發出訊號後，啟動車體自動導航與精準定位驅動模組，讓助行車自主前往使用者所在位置，實現行動輔具「隨傳隨到」的便利性。

暨大附中校長黃方伯表示，由該師生及中臺科大團隊研發的智慧型助行車，已獲經濟部智慧財產局新型專利，是能實質造福社會的溫暖產品。中臺科技大學校長陳錦杏則說，該助步車是醫護、護理與科技深度融合的成果，長輩將能無礙移動。

國立暨大附中師生與中臺科技大學跨校合作研發「智慧型助步車」，已獲經濟部智慧財產局新型專利。圖／暨大附中提供
國立暨大附中師生與中臺科技大學跨校合作研發「智慧型助步車」，已獲經濟部智慧財產局新型專利。圖／暨大附中提供
暨大附中學生古祐嘉（圖）、張卉淇與中臺科技大學跨校合作研發「智慧型助步車」，已獲經濟部智慧財產局新型專利。圖／暨大附中提供
暨大附中學生古祐嘉（圖）、張卉淇與中臺科技大學跨校合作研發「智慧型助步車」，已獲經濟部智慧財產局新型專利。圖／暨大附中提供

相關新聞

暨大附中生研發智慧助步車 可「一鍵召喚」隨傳隨到獲專利

超高齡時代來臨，國立暨大附中學生古祐嘉、張卉淇從日常生活發現，不少長輩因拐杖或助行器不在身邊而行動受限，與中臺科技大學跨...

台中某國中體育老師被控拿接力棒敲學生頭致紅腫流膿 校方要查

台中海線地區一所國中體育老師被控拿接力棒敲學生頭致紅腫流膿，校方今天召開校事會議決議受理並組成調查小組依法啟動調查程序，...

產學合作 大甲高中美工科陶藝作品 「大呷麵本家」上桌

產學合作，台中市大甲高中美工科今年與在地百年製麵品牌「大呷麵本家」合作，學生設計陶藝作品當品牌產品容器，結合設計和地方特...

舊課桌椅 雙北再利用 基隆玩藝術

課桌椅汰換後仍可發揮剩餘價值，新北強調讓每一張課桌椅「不退場」，持續在不同場域中服務學習者。基隆市利用廢棄課桌椅創作藝術...

新北明年起更新課桌椅 改統籌規畫

新北明年起分4年投入8億元汰換校園課桌椅、飲水機與置物櫃，為爭取資源，不少校長偕家長會長向議員請託爭取建議款，且要從校務...

台積北高雄擴廠 教育需求飆升

台積電帶動北高雄人口紅利，預估有6萬名就業人口進駐，推升南部科學園區路竹、橋頭與楠梓三園區的教育需求。私立康橋國際學校正...

