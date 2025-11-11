台中某國中體育老師被控拿接力棒敲學生頭致紅腫流膿 校方要查

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中海線地區一所國中體育老師被控拿接力棒敲學生頭致紅腫流膿。示意圖／AI生成
台中海線地區一所國中體育老師被控拿接力棒敲學生頭致紅腫流膿。示意圖／AI生成

台中海線地區一所國中體育老師被控拿接力棒敲學生頭致紅腫流膿，校方今天召開校事會議決議受理並組成調查小組依法啟動調查程序，調查委員全為外聘學者專家；台中市教育局表示，持續督導學校加速調查釐清真相。

台中市教育局昨天表示，校方今天開會追查，目前初步了解，老師和家長的說法有落差。該校今天召開校事會議決議受理並組成調查小組依法啟動調查程序，調查委員全為外聘學者專家；教育局持續督導學校加速調查釐清真相。

這名女學生的家長上網控訴，女兒上月31日上體育課時沒有專心聽老師講課，被體育老師拿接力棒敲頭，導致頭部紅腫流膿，女兒回家不敢告知，隔天她詢問下，女兒才說在學校發生的狀況。

台中市教育局昨天表示，這所國中傳出有學生上課疑似遭某位體育老師以接力棒敲頭，經校方初步了解雙方說法有落差，學校已排定明天召開校事會議審議；教育局督促學校依規加速調查，盡早釐清真相，如有違法一定嚴懲嚴辦，並追蹤學校後續處理情形，督導學校視學生實際狀況提供協助，啟動輔導措施，並強化親師生溝通合作機制，提供友善學習環境。

女學生母親說，11月3日學務主任電話和她聯繫才知道整個狀況，事情經過多天，體育老師都沒有表示歉意及電話聯繫道歉，她說體育老師表明只用接力棒點頭而已，「你覺得我們身為家長的會相信嗎？」

