產學合作 大甲高中美工科陶藝作品 「大呷麵本家」上桌
產學合作，台中市大甲高中美工科今年與在地百年製麵品牌「大呷麵本家」合作，學生設計陶藝作品當品牌產品容器，結合設計和地方特色產業，今天在麵本家舉辦的「產業教育文化永續論壇」發表成果，吸引參觀者目光。
台中市立大甲高中致力於推動在地化與實作導向的教育，透過專題課程引導學生走入社區、理解地方文化，今年美工科與在地百年製麵品牌「大呷麵本家」合作，歷經多月討論、訪查與設計，今天在「產業教育文化永續論壇」正式發表成果。
這次合作以麵本家公司劉世欣董事長的形象為主軸，學生重新詮釋企業故事，設計館內打卡牆與館外形象牆，以人物插畫、品牌色彩與在地文化元素，讓百年品牌的精神更親切、視覺化的方式呈現。
今年逢麵本家公司成立100年，學生創作兩款「麵本好盒」，學生以大甲陶土製作的陶麵碗及麵本家的產品，盒身結構融入「筷子提把」的巧妙設計，盒裝使用前後轉化機能成為多功能餐箱。
大甲高中校長高榮利肯定學生們的努力，他說產學合作讓學生們展現扎實的專業能力，更展現理解土地、關懷社區的視野。
