快訊

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

聽新聞
0:00 / 0:00

產學合作 大甲高中美工科陶藝作品 「大呷麵本家」上桌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲高中美工科今年與在地百年製麵品牌「大呷麵本家」合作，今天在麵本家舉辦的「產業教育文化永續論壇」，發表成果。圖／大甲高中提供
台中市大甲高中美工科今年與在地百年製麵品牌「大呷麵本家」合作，今天在麵本家舉辦的「產業教育文化永續論壇」，發表成果。圖／大甲高中提供

產學合作，台中市大甲高中美工科今年與在地百年製麵品牌「大呷麵本家」合作，學生設計陶藝作品當品牌產品容器，結合設計和地方特色產業，今天在麵本家舉辦的「產業教育文化永續論壇」發表成果，吸引參觀者目光。

台中市立大甲高中致力於推動在地化與實作導向的教育，透過專題課程引導學生走入社區、理解地方文化，今年美工科與在地百年製麵品牌「大呷麵本家」合作，歷經多月討論、訪查與設計，今天在「產業教育文化永續論壇」正式發表成果。

這次合作以麵本家公司劉世欣董事長的形象為主軸，學生重新詮釋企業故事，設計館內打卡牆與館外形象牆，以人物插畫、品牌色彩與在地文化元素，讓百年品牌的精神更親切、視覺化的方式呈現。

今年逢麵本家公司成立100年，學生創作兩款「麵本好盒」，學生以大甲陶土製作的陶麵碗及麵本家的產品，盒身結構融入「筷子提把」的巧妙設計，盒裝使用前後轉化機能成為多功能餐箱。

大甲高中校長高榮利肯定學生們的努力，他說產學合作讓學生們展現扎實的專業能力，更展現理解土地、關懷社區的視野。

台中市大甲高中美工科今年與在地百年製麵品牌「大呷麵本家」合作，今天在麵本家舉辦的「產業教育文化永續論壇」，發表成果。圖／大甲高中提供
台中市大甲高中美工科今年與在地百年製麵品牌「大呷麵本家」合作，今天在麵本家舉辦的「產業教育文化永續論壇」，發表成果。圖／大甲高中提供

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大腸腺瘤偵測率40% 高雄榮總AI健檢促預防醫療再升級

全運會開幕 人形機器人奏禮樂 巨型祥瑞「鰲魚」超吸睛

中台灣農業行銷展售會打卡亮點 4米高蔬果牆 禮物盒藝術

拆公館圓環後每天2小時路口禁左轉 蔣萬安：重大工程改變需微調

相關新聞

產學合作 大甲高中美工科陶藝作品 「大呷麵本家」上桌

產學合作，台中市大甲高中美工科今年與在地百年製麵品牌「大呷麵本家」合作，學生設計陶藝作品當品牌產品容器，結合設計和地方特...

舊課桌椅 雙北再利用 基隆玩藝術

課桌椅汰換後仍可發揮剩餘價值，新北強調讓每一張課桌椅「不退場」，持續在不同場域中服務學習者。基隆市利用廢棄課桌椅創作藝術...

新北明年起更新課桌椅 改統籌規畫

新北明年起分4年投入8億元汰換校園課桌椅、飲水機與置物櫃，為爭取資源，不少校長偕家長會長向議員請託爭取建議款，且要從校務...

台積北高雄擴廠 教育需求飆升

台積電帶動北高雄人口紅利，預估有6萬名就業人口進駐，推升南部科學園區路竹、橋頭與楠梓三園區的教育需求。私立康橋國際學校正...

凱基人壽防詐大使前進偏鄉 以金融專業守護下一代

為讓防詐觀念向下扎根，凱基人壽串聯多方資源，將防詐觀念融入校園與日常生活，前進彰化香田國小與新北金山國小，為偏鄉學童量身...

汐止區崇德國小螢火蟲步道毀壞荒廢 立委協助重建展新貌

汐止區崇德國小一直以來是螢火蟲聞名的特色小學，不過串聯到茄苳溪的螢火蟲步道，時間一久損壞嚴重，等於荒廢，所以立委廖先翔就協助爭取經費改善，在國教署及新北市教育局的補助下，總經費近千萬，全新的步道整建完成，提供孩子們更好的賞螢教育環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。