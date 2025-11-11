學生開口全是「大陸用語」 補教老師嘆：抖音已滲透校園

一名補習班女老師分享，近年學生之間對話開始出現許多陌生的大陸用語，像是「冰激淋」、「充電寶」、「拉基桶」，甚至上廁所會說「拉粑粑」，吵架時還會講「往死裡打」，讓她一度難以適應。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女老師在Dcard以「當台灣小孩開始說『我要去拉粑粑』」為題，指出近年越來越常聽到學生間的對話出現許多陌生新詞，本來以為只是自己年紀大跟不上時代，但後來學生會糾正她哪吒的「吒」不念「炸」，要念「渣」；吵架會說「往死裡打」，上廁所會說要去「拉粑粑」。

原PO表示為了更了解學生語言，她特別下載抖音嘗試融入，但第一天就看到「十八歲太奶駕到」、「跑腿小哥意外繼承到百億家產」、「灰姑男被逼嫁給殘疾霸總，不料婚後被他寵上天！」等影片，讓她最後選擇刪除抖音，直呼「在抖音與老人之間，我選擇當個跟不上潮流的老人」。

貼文一出，不少人都表示，「誰說中國要武統台灣？完全不需要武力，文化統治穩贏」、「平板養小孩的結果」、「下一代對兩岸關係也不會想守護台灣的獨立，反正他們從小就覺得中國好像不錯」、「文化本來就是流動的，沒什麼好訝異的，有時候我不太懂身邊的朋友明明反中，但是陸劇抖音看得比誰都熱衷」、「就看少子化自己人滅自己人，還是被中國文統或武統，看哪一個比較快」。

不過也有網友輕鬆看待，「跳舞或搞笑梗我是覺得ok啦，因為還是有創意的地方，而且有些是真的蠻好笑」、「我是覺得不用特別做什麼，家長本來就不期待補習班老師去管這些，妳去管他們還覺得妳多管閒事」、「其實也不用這麼反感，就跟我們小時候也會學日本卡通的口頭禪，那被日本文化入侵就不反感嗎？一堆人也在學美式嘻哈，難道就比較高尚嗎？」

